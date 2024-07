Olimpiadi 2024, chi sono gli ultimi tedofori

Olimpiadi di Parigi, Perec e Riner gli ultimi tedofori

Maria José Perec, 56 anni, è un'ex velocista e leggenda nel mondo dell'atletica, con un dominio negli anni Novanta che l'ha portata a conquistare ben tre ori Olimpici: Barcellona (1992, 400m) e Atlanta (1996, 200m e 400m). Teddy Riner, 35 annin, è invece un judoka ancora in attività, che parteciperà proprio ai Giochi di Parigi. In carriera ha conquistato tre ori e due bronzi olimpici, diventando celebre per la sua striscia di imbattibilità dal 2010 al 2020 durata ben 154 incontri.

Olimpiadi di Parigi, la torcia da Zidane a Nadal

Un finale di cerimonia emozionante, con il passaggio della torcia da Zinedine Zidane a Rafael Nadal, atteso protagonista nel tennis ai Giochi. Il tennista spagnolo si è poi unito ad gruppetto di quattro tedofori con Carl Lewis, Serena Williams e Nadia Comaneci in un viaggio in barca. Poi la torcia è passata attraverso tanti atleti francesi, concludendo con Charles Coste (il più anziano campione olimpico vivente) e infine Perec e Riner. I due atleti francesi hanno portato per ultimi la fiamma olimpica, accendendo poi il braciere che si è alzato in volo su una mongolfiera. Ad accompagnare il tutto l'esibizione di Céline Dion, che riappare dopo quattro anni di assenza. Con questo ultimo gesto, iniziano ufficialmente le Olimpiadi di Parigi 2024.