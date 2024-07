Italiani in gara Olimpiadi oggi: finali, medaglie, dove vedere le gare in tv e streaming

PARIGI - E ora si fa sul serio. Al via le gare delle Olimpiadi 2024 . Tanti azzurri impegnati al primo giorno di gare con le prime attenzioni tutte sul tiro a segno a partire dalle ore 9. Tanta attesa per il nuoto, la pallavolo maschile (con l’insidiosa sfida al Brasile), il ciclismo e il tennis con uomini e donne impegnati sulla terra rossa parigina . Nel dettaglio tutti gli azzurri impegnati.

Olimpiadi, le gare degli azzurri oggi

Il Beach Volley ci vede subito protagonisti con la coppia Nicolai/Cottava contro Cherif/Ahmed (Qatar) in campo alle 23. Boxe: 20.16: Chaarabi (54 kg D eliminatorie) e alle 22.08: Cavallar (80 kg U, el.). Canoa dalle ore 15: Ivaldi (slalom C1/U batterie) e Horn (slalom K1/D batterie). Canottaggio: 11.30: Sartori- Carucci (2 di coppia U batterie), 12: Gobbi-Guerra (2 di coppia D batterie), 12.30: Gentili-Chiumento-Panizza-Rambaldi (4 di coppia U batterie). Grande attesa per il ciclismo con la prova a cronometro: alle 14:30 in scena la Longo Borghini. Alle 16:34 Bettiol e Ganna. Tutti a caccia di una grande medaglia. E ancora: ginnastica artistica alle ore 20 con le qualificazioni U. Judo ore 10: Carlini (-60 kg U trentaduesimi) 10.28: Scutto (-48 kg D sedicesimi). Grande attenzione sul nuoto: ore 11.00: Cocconcelli, Scotto Di Carlo (batterie 100 farfalla D); Martinenghi, Viberti (100 rana U); M.De Tullio, Ma. Lamberti (400 sl U); ITALIA (4x100 sl D), ITALIA (4x100 sl U).

Italia alle Olimpiadi, per pallavolo e tennis c’è grande attesa

A Thaiti, ore 19, c’è il surf con il nostro Fioravanti (round 1). Poi il tennis 13.00: Paolini-Bogdan (primo turno singolare D), 13.00: Darderi-Paul (primo turno singolare U), 14.30: Bolelli/Vavassori Carreno Busta/Granollers (doppio U), 15: Cocciaretto-Shnaider (primo turno singolare D), 17.30: Errani/Paolini Routliffe/Sun (doppio D), 19: Darderi/Musetti-Jarry/Tabilo, (doppio U) rinviato. Alle ore 13 occhi sulla pallavolo: girone B Italia-Brasile. In pedana con la scherma: 10.50: Fiamingo, Rizzi, Santuccio (spada individuale D), 12.30: Curatoli, Samele, Gallo (sciabola individuale U). Alle ore 9 il tiro a segno con (Barbara Gabaro, Danilo Dennis Sollazzo) (carabina 10m squadre/mix qualificazioni e finali), 10.30: Monna, Maldini (pistola 10m U qualificazioni). Ore 11 i tuffi di Bertocchi/Pellacani (trampolino 3m sincro D finale).

Olimpiadi, le gare degli azzurri: dove vederle in tv e in streaming

Tutte le gare degli azzurri impegnati oggi, sabato 27 luglio, saranno visibili su Discovery+; Eurosport1 e Eurosport2 - più altri canali tematici - su Sky e Dazn. In diretta in chiaro su Rai2, Rai Sport e RaiPlay.