Programma Olimpiadi oggi: finali, medaglie, dove vedere le gare in tv e streaming

PARIGI - Dal Badminton ai tuffi, una lunga giornata di sport, la prima, delle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo la maestosa cerimonia d’apertura di ieri andata in scena sulle rive della Senna, adesso si fa sul serio. Qui tutti gli azzurri impegnati oggi , mentre di seguito ecco il programma completo di tutte le gare di sabato 27 luglio.

Olimpiadi sabato 27 luglio, tutto il programma e le gare

BADMINTON

8.30: gironi doppio Mix

9.20: gironi singolare D

10.10: gironi doppio U/D

11.00: gironi singolare U

BASKET U

11.00: girone A Australia-Spagna

13.30: girone B Germania-Giappone

17.15: girone B Francia-Brasile

21.00: girone A Grecia-Canada

BEACH VOLLEY

(24 coppie squadre, sei gironi, le prime due, le due migliori terze più due lucky loser agli ottavi)

23.00: girone A U

BOXE

15.30: 54 kg D eliminatorie

16.18: 60 kg D eliminatorie

17.06: 63,5 kg U eliminatorie

17.38: 80 kg U eliminatorie

CALCIO U

15.00: girone C Rep. Dom.-Spagna

15.00: girone B Argentina-Iraq

17.00: girone C Uzbekistan-Egitto

17.00: girone B Ucraina-Marocco

19.00: girone A Nuova Zelanda-Usa

19.00: girone D Israele-Paraguay

21.00: girone D Giappone-Mali

21.00: girone A Francia-Guinea

CANOA

15.00: slalom C1/U batterie

15.50: slalom K1/D batterie

CANOTTAGGIO

9.00: singolo U batterie

10.12: singolo D batterie

11.30: 2 di coppia U batterie

12.00: 2 di coppia D batterie

12.30: 4 di coppia U batterie

12.50: 4 di coppia D batterie

CICLISMO

14.30: cronometro D

16.34: cronometro U

EQUITAZIONE

9.30: Dressage, completo

individuale e a squadre

GINNASTICA ARTISTICA

11.00: qualificazioni U

15.30: qualificazioni U

20.00: qualificazioni U

HOCKEY PRATO

(12 squadre, 2 gironi da 6 le prime 4 ai quarti)

10.00: fase a gironi

JUDO

10.00: -48 kg D fino ai quarti

10.00: -60 kg U fino ai quarti

16.00: -48 kg D ripescaggi

semifinali e finali

16.34: -60 kg U ripescaggi

semifinali e finali

NUOTO

11.00: batterie 100 farfalla D, 400 sl D, 100 rana U, 400 sl U, 4x100 sl D, 4x100 sl U

20.42: semifinali e finali 400 sl U, 400 sl D, sf 100 rana U, 4x100 sl D, 4x100 sl U

PALLAMANO U

(12 squadre, 2 gironi da 6

le prime 4 ai quarti)

9.00: fase a gironi

PALLANUOTO D

(10 squadre, 2 gironi da 5 squadre le prime 4 ai quarti)

14.00: girone A Olanda-Ungheria

15.35: girone B Grecia-Usa

18.30: girone B Spagna-Francia

20.05: girone A Australia-Cina

PALLAVOLO U

(12 squadre, 3 gironi da 4

prime 2 e 2 migliori terze ai quarti)

9.00: girone C Giappone-Germania

13.00: girone B ITALIA-Brasile

17.00: girone B Polonia-Egitto

21.00: girone C Usa-Argentina

RUGBY A 7 U

15.30: semifinali Sudafrica-Francia

16.00: semifinali Fiji-Australia

SCHERMA

10.00: spada individuale D

10.25: sciabola individuale U

20.40: spada individuale D finali

21.05: sciabola individuale U finali

SKATEBOARD U

12.00: strada preliminari

17.00: strada finale

SURF

7.00: round 1 U/D

TENNIS

12.00: primo turno singolare

e doppio U/D

TENNISTAVOLO

15.00: qualificazioni singolare U/D

16.30: ottavi doppio misto

20.00: primo turno singolare U/D

TIRO A SEGNO

9.00: carabina 10m squadre/mix qualificazioni e finali

10.30: pistola 10m U qualificazioni

12.30: pistola 10m D qualificazioni

TUFFI

11.00: trampolino 3m sincro D finale

Olimpiadi oggi sabato 27 luglio, dove vedere le gare in tv e in streaming

Tutte le gare delle Olimpiadi sono in diretta su Discovery+; Eurosport1 e Eurosport2 - più altri canali tematici - su Sky e Dazn. In diretta in chiaro su Rai2, Rai Sport e RaiPlay.