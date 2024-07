Tragedia al villaggio olimpico di Parigi 2024: muore un tecnico di Samoa

Muore un tecnico al villaggio olimpico, il messaggio del Cio

Lionel Fatu Elika è deceduto a 60 nella mattina di venerdì 26 luglio, secondo una dichiarazione del Comitato olimpico delle isole Samoa che schierano il peso massimo Ato Plodzicki-Faoagali, favorito per una medaglia (il suo primo incontro è domenica 28 luglio). Il Comitato olimpico internazionale afferma che Fatu Elika è morto per cause naturali ed esprime "le sue condoglianze all'intero NOC samoano, alla sua famiglia e ai suoi amici".

La ricostruzione di 'Le Parisien'

Di "arresto cardiaco" parla 'Le Parisien' nella sua edizione online, che citando fonti di polizia spiega come il tecnico "si trovava nella sua camera con un atleta quando ha accusato un malore verso le ore 10:20" e che "nonostante una rapida presa in carico da parte del personale medico è morto per cause naturali". L'inchiesta sul decesso è stata intanto affidata alla polizia giudiziaria di Seine-Saint-Denis.

Le condoglianze al team Samoa da parte dell'Iba

La federazione internazionale di pugilato (IBA), ha mostrato tutta la sua vicinanza tramite un comunicato: "Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Lionel Elika Fatupaito, l'allenatore nazionale di boxe di Samoa, tragicamente scomparso durante Parigi 2024. La dedizione e la passione di Lionel per lo sport hanno lasciato un segno indelebile nella comunità della boxe. La sua eredità continuerà a ispirare le generazioni future. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono per il Team Samoa e tutti coloro che sono stati colpiti da questa profonda perdita".