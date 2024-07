Programma Olimpiadi oggi: finali, medaglie, dove vedere le gare in tv e streaming

PARIGI - Una domenica tutta da vivere a Parigi con la seconda giornata di gare olimpiche. In programma 15 finali per 8 discipline: tiro sportivo, mountain bike, judo, skateboard, tiro con l’arco, canoa slalom, nuoto e scherma. Tanta attesa per il debutto degli Stati Uniti nel basket contro la Serbia. Sei le partite di calcio con Brasile, Spagna, Francia e Germania impegnate in campo. Di seguito il programma completo di oggi, domenica 28 luglio.