Italiani in gara Olimpiadi oggi: finali, medaglie, dove vedere le gare in tv e streaming

Programma italiani alle Olimpiadi: tutte le gare

BEACH VOLLEY D

9: Gottardi/Menegatti

Liliana/Paula (Spa)



BEACH VOLLEY U

10: Ranghieri/ Carambula

Van de Velde/Immers (Ola)



BOXE

16.34: 92 kg U eliminatorie

Mouhiidine

16.50: 50 kg D Sorrentino



CANOTTAGGIO D

10.10: 2 di coppia D ripescaggi:

Gobbi-Guerra

10.20: 2 di coppia ripescaggi U:

Sartori-Carucci

11.00: 2 senza batterie

Codato- Comini

12: 2 di coppia pesi leggeri batterie U Soares-Oppo

12.50: 4 senza U batterie

Kohl, Vicino, Abagnale, Lodo



EQUITAZIONE

10.30: completo a squadre cross country Bertoli, Sandei, Ugolotti

13: completo individuale cross

country Bertoli, Sandei, Ugolotti



GINNASTICA ARTISTICA D

11.40: qualificazioni Italia





JUDO U

10: -66 kg (sedicesimi) Piras

12.20: -52 kg D ottavi: Giuffrida J



NUOTO

11.00: 200 sl U Megli e Ragaini, 400 misti U Razzetti, 100 rana D Angiolini e Pilato, 100 dorso U Ceccon e Lamberti, 100 rana U Martinenghi

20.30: 100 rana U

PALLANUOTO U

15.05: Italia-Usa



PALLAVOLO D

9: ITALIA-Repubblica Dominicana



SCHERMA

10.25: fioretto individuale D

Errigo, Favaretto, Volpi sedicesimi

10: Spada individuale U sedicesimi

Di Veroli, Santarelli, Vismara



SURF

23.48: 2º round Fioravanti



TENNIS

1 2: primo turno U

Musetti-Monfils (Fra)

Arnaldi-Fils (Fra)

Darderi-Paul (Usa)

Martinez (Spa)-Vavassori



12: primo turno D

Errani-Zhemg (Cin)

Cocciaretto-Shnaider (Ain)



12: primo turno doppio U

Bolelli/Vavassori-Carreno Busta

Granollers (Spa)



12: primo turno doppio D

Errani/Paolini-Routliffe/Sun (Nzl)



TENNIS TAVOLO D

11.30: singolo primo turno Vivarelli



TIRO A SEGNO U

9.30: pistola aria compressa 10 m Monna, Maldini

11.15: carabina aria compressa 10 m qualificazioni: Sollazzo, Bonazzi



VELA

12.13: iQFOil D Maggetti

13.43: iQFOil U Renna

15.35: 49er FX/D: Germani, Bertuzzi

Olimpiadi oggi, dove vedere le gare in tv e in streaming

Tutte le gare delle Olimpiadi di oggi, domenica 28 luglio, sono in in diretta sulla piattaforma Discovery+; Eurosport 1 e Eurosport 2 su Sky e Dazn; in diretta in chiaro su Rai2 (dalle 8.45) e Rai Sport.