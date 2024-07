Giuffrida, ricordate il fratello Christian? Era nel Cervia di Ciccio Graziani

ROMA - Odette Giuffrida sorella di Christian Giuffrida. Ora alle cronache sportive c’è la donna del judo azzurro, ma una ventina di anni fa il fratello si divideva tra calcio e tv. Il buon Christian era uno dei volti del reality “Campioni”, la squadra del Cervia allenata da Ciccio Graziani diventata famosa per il programma in onda su Italia 1. Oggi invece è Odette a puntare in alto. Nella sua bacheca può annoverare ben due medaglie olimpiche: l'argento di Rio e il bronzo di Tokyo. Nel 2020, dopo 12 anni, riporta l'Italia sul tetto d'Europa e nel 2024, dopo 33 anni, sul tetto del mondo. Ora sogna anche a Parigi.