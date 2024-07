Olimpiadi 2024 diretta, Lombardo avanti nel judo. Attesa Paltrinieri LIVE

Terza giornata di gare alle Olimpiadi di Parigi 2024 . Dopo aver conquistato il primo oro con Martinenghi , gli azzurri tornano a caccia di medaglie. Tanti gli italiani in gara oggi, ma spicca il debutto di Paltrinieri e la presenza di Ceccon, Pilato e Paolini tra i tanti. Segui tutte le gare della giornata in diretta.

11:20

Surf, eliminato Fioravanti

Leonardo Fioravanti è fuori dalla gara di surf maschile dell'Olimpiade di Parigi, in corso a Tahiti nelle acque antistanti la spiaggia di Teahupoo. A impedire all'azzurro di Marina di Cerveteri l'accesso al terzo round è stato Kanoa Igarashi, surfista nato in California a Santa Monica ma che gareggia per il Giappone e ai Giochi di Tokyo è stato argento. Il punteggio complessivo è stato di 13.87 punti per il nipponico, mentre l'azzurro ha chiuso con 7.00. Per Igarashi migliore onda 1 da 7.17 contro i 5.67 di Fioravanti, quindi 6.70 nella migliore onda 2, contro appena 1.33 dell'italiano.

11:15

Olimpiadi, mistero Senna

L'inquinamento della Senna continua a preoccupare tutti. Per il secondo giorno consecutivo sono state annullate le sessioni di allenamento di triathlon:

11:09

400 misti, Sara Franceschi eliminata

Penultimo posto nella sua batteria per Sara Franceschi nei 400 misti.

10:57

Nuoto, in serata le finali di Ceccon e Pilato

Grande attenzione anche sulle gare di stasera, con finale dei 100 dorso che vedrà tra i protagonisti Thomas Ceccon e la finale dei 100 rana donne con Benedetta Pilato.

10:51

Attesa per Paltrinieri: tra poco il suo debutto

Cresce l'attesa per il debutto di Paltrinieri a Parigi, alla sua quarta Olimpiade. L'azzurro sarà nelle batterie degli 800 stile libero.

10:48

Tiro con l'arco, Italia ai quarti di finale

Allo spareggio l'Italia di Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli batte il Kazakistan e vola ai quarti, dove sfiderà la Francia.

10:40

Tiro con l'arco, l'Italia sfida il Kazakistan

È il momento del tiro con l'arco a squadra. L'Italia (Federico Musolesi, Mauro Nepoli e Alessandro Paoli) sfida il Kazakistan negli ottavi di finale.

10:32

Judo, Lombardo avanza

Debutto positivo per Manuel Lombardo, che in meno di due minuti batte il polacco Stodolski nel Judo categoria -73kg.

10:28

Judo, eliminata Toniolo

Nulla da fare per l'azzurra Veronica Toniolo, eliminata ai sedicesimi di finale dalla giapponese Haruka Funakubo nel Judo categoria -57kg.

10:20

Scherma, oggi sciabola femminile e fioretto maschile

Altre due specialità della scherma oggi con il fioretto maschile e la sciabola femminile. È l'occasione per l'Italia di riscattarsi, dopo aver deluso con solo un bronzo di Samele nella sciabola maschile fin qui.

10:10

Nuoto, grande attesa per Paltrinieri

In programma alle ore 11:28, Gregorio Paltrinieri farà il suo debutto a Parigini nelle batterie 800 stile libero maschili. Con lui sarà presente in gara anche Luca De Tullio.

10:00

Federica Pellegrini porta la figlia a vedere Nadal

L'ex campionessa azzurra, a Parigi come membro del CIO, vive la sua prima Olimpiade lontano dalla vasca: le emozioni però non mancano.

9:53

Ceccon, la battuta sull'oro di Martinenghi

Simpatico siparietto tra i due azzurri al termine della gara dei 100 metri rana che ha consacrato Nicolò campione olimpico:

9:45

Beach Volley, vittoria per Cottafava e Nicolai

Vittoria netta per il duo azzurro composto da Cottafava e Nicolai, che ha battuto l'Australia in due set.

9:37

Senna, salta ancora l'allenamento del triathlon!

Gli organizzatori delle Olimpiadi hanno cancellato per la seconda giornata di fila l'allenamento di triathlon nella Senna. I livelli della qualità dell'acqua non presentano ancora garanzie sufficienti.

9:25

Vavassori si infuria contro le critiche

Andrea Vavassori non ci sta. E c'è anche da capirlo visto che, nella notte parigina, fresca per tutti ma freddissima per lui e Simone Bolelli, più di qualcuno pensa che la sconfitta al primo turno del torneo olimpico (loro che erano in pole almeno per una medaglia) sia frutto anche, se non soprattutto, della partita giocata in singolare in mattinata.

9:15

Nadal sfida Djokovic: sfida da sogno alle Olimpiadi

Le Olimpiadi regalano un match da sogno per il tennis, con Rafa Nadal e Novak Djokovic che oggi torneranno a scontrarsi due anni dopo l'ultima volta.

9:10

Olimpiadi, terza giornata: si parte con il beach volley

I primi azzurri in campo sono Cottafava e Nicolai per il match del girone A di beach volley contro l'Australia.

8:55

Programma Olimpiadi: tutte le finali di oggi

Il programma completo delle gare che saranno per le medaglie di oggi: spiccano le finali di scherma, sciabola e fioretto, e del nuoto.

8:48

Martinenghi, il retroscena sul messaggio di Fioravanti

Le parole dell'unico nuotatore italiano a vincere due ori olimpici sul trionfo di Martinenghi: "È ai vertici da tanti anni. Merita un risultato di questo genere. Gli ho scritto...".

8:40

Olimpiadi, gli italiani in gara oggi: il programma

Gli azzurri tornano in gara a caccia di altre medaglie dopo l'oro di Martinenghi di ieri: il programma completo della giornata.

8:35

Olimpiadi, terza giornata di gare a Parigi

Dopo una giornata vissuta tra alti e bassi, con il primo oro di Martinenghi ma anche le delusioni nella scherma e nel judo, l'Italia olimpica torna in campo a caccia di altre medaglie.

Parigi