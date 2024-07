Italiani in gara Olimpiadi oggi: finali, medaglie, dove vedere le gare in tv e streaming

PARIGI (Francia) - Occhi puntati sulla ginnastica artistica femminile e sugli 800 stile libero oggi per i tifosi italiani alle Olimpiadi di Parigi 2024 . Le due gare potrebbero portare soddisfazioni e medaglie ai nostri colori: grandi attese sulle fate azzurre, su Paltrinieri e Di Tullio. Questo il programma olimpico degli italiani per il 30 luglio.

Gli italiani in gara martedì 30 luglio

BEACH VOLLEY

11: girone A D

Menegatti/Gottardi-Marwa/Elgobashy (Egi)



BOXE

22.08 : 57 kg D eliminatorie Testa



CANOA

15: slalom C1/D batterie

Bertoncelli

17.10: slalom C1/D batterie

Bertoncelli

16: slalom K1/U batterie

De Gennaro

18.10: slalom K1/U batterie

De Gennaro

CANOTTAGGIO

10.50: 2 di coppia D semifinali

Gobbi-Guerra

11.10: 2 di coppia U semifinali

11.40: 4 senza U ripescaggi

Abagnale-Kohl-Lodo-Vicino



GINNASTICA ARTISTICA

18.15: finale concorso generale a sq. D Italia (Andreoli, D’Amato, Esposito, Iorio, Villa)



JUDO

10.28: -63 kg D sedicesimi Russo

10.28: -81 kg U sedicesimi Esposito

NUOTO

11: batterie 200 farfalla U Carini-Razzetti, 100 sl U Deplano-Miressi, 1.500 sl D Quadarella-Taddeucci, 4x200 sl U Italia (Caserta-D’Ambrosio-Megli-Ragaini)

20.30: finale 800 sl U Paltrinieri, Di Tullio



PALLANUOTO U

12.05 : girone A Croazia-Italia



PALLAVOLO U

9.00: girone B Italia-Egitto



SCHERMA

12.00: spada a squadre D Italia

(Fiamingo, Navarra, Rizzi, Santuccio)

TENNIS

12: secondo turno singolare U Musetti-Navone

12: terzo turno singolare D Schmiedlova-Paolini

12: secondo turno doppio D Errani/Paolini-Garcia/Parry



TIRO A VOLO

9.00: trap D qualificazioni

Rossi e Stanco

9.00: trap U qualificazioni

De Filippis e Pellielo



VELA

12 : iQfoil D Maggetti

14.17: iQfoil D Renna

15.45: 49r FX D Bertuzzi-Germani

Olimpiadi, come vedere gli italiani in tv e in streaming

Tutte le gare delle Olimpiadi di oggi, martedì 30 luglio, sono trasmesse in diretta sulla piattaforma Discovery+; Eurosport 1 e Eurosport 2 su Sky e Dazn (in streaming); i Giochi sono visibili in diretta anche in chiaro su Rai2 (dalle 8.45), Rai Sport e Raiplay (in streaming).