Canoa slalom e judo oro diretta Olimpiadi. Ginnastica artistica finale LIVE

Impresa degli azzurri Paolo Nicolai e Samuele Cottafava nel torneo di beach volley alle Olimpiadi di Parigi. Nella splendida cornice del campo sotto la torre Eiffel, i due italiani si impongono sui fortissmi svedesi David Ahman e Jonatan Hellvig 2-0 con parziali di 24-22 e 21-17. Un successo importantissimo per Nicolai e Cottafava, che restano così in corsa per la qualificazione alla seconda fase.

"Penso sia ancora un sogno, non riesco ancora a crederci. Voglio solo vedere la mia famiglia". Sono le prime parole da neo campione olimpico di Giovanni De Gennaro dopo il successo nel K1 slalom al Vaires-sur-Marne Nautical Stadium. "L'abbraccio del team? Significa tutto - confessa il 32enne bresciano - Tutti erano al mio fianco, ho avuto tante persone a sostenermi, soprattutto dopo Tokyo. Oggi sono solo felice di essere riuscito a essere me stesso e questo risultato è un sogno che diventa realtà".

"Non so neanche se sia vero, è un sogno. È troppo grande per me, ci ho lavorato tutti i singoli giorni, ci ho pianto una vita intera e ora non posso crederci". Così Alice Bellandi, piangendo a dirotto ai microfoni di Raisport dopo aver conquistato l'oro nel judo.

Giornata storica per la provincia bresciana e per Roncadelle, paese di Giovanni De Gennaro, neo medaglia d'oro nello slalom canoa, e Alice Bellandi che ha vinto l'oro nel judo. Sono due dei quattro olimpionici che arrivano da Roncadelle, paese di novemila abitanti. L'unico paese in Italia ad avere quattro atleti alle Olimpiadi di Parigi. Oltre a De Gennaro e Bellandi, ci sono anche Anna Danesi, capitana dell'Italvolley e Stefanie Horn. "La consapevolezza che quattro atleti olimpionici sono partiti per questa meravigliosa avventura sportiva e di vita dallo stesso paese in cui vivi da sempre è già di per sé motivo di orgoglio", ha commentato il sindaco di Roncadelle Roberto Groppelli. Con queste due storiche medaglie, Roncadelle totalizza tanti ori quanti... la Germania e il Canada !

"È bellissima, sono già innamorato di lei", dice Giovanni De Gennaro accarezzando la medaglia d'oro conquistata nella canoa slalom K1, "già il bronzo che a un certo punto era sicuro sarebbe stato un successo, l'avevo perso a Tokyo per problemi personali. Ho lavorato anni pensando solo ai Giochi, la medaglia la dedico al mio primo allenatore, Gianni, che ci ha lasciato 10 anni fa proprio in canoa, ma so che ci guarda da lassù ed è felice". L'oro è anche "un regalo" all'attuale allenatore della Nazionale Daniele Molmenti, campione olimpico a Londra 2012 e che oggi festeggia il quarantesimo compleanno.

Alice D'Amato quarta a metà gara. Ottima prova per l'azzurra alle parallele asimmetriche, che ottiene 14.800, oltre un punto in più di quanto assegnato a Simone Biles per lo stesso esercizio (13.733) per un errore della campionessa statunitense. Cade Manila Esposito. Al via ora la terza rotazione.

Ha preso il via l'ultimo quarto di finale in programma, quello tra Djokovic e Tsitsipas, dal quale uscirà il prossimo avversario di Musetti:

Un nuovo successo per l'Italvolley femminile che vola ai quarti di finale delle Olimpiadi di Parigi 2024. Nella seconda giornata del girone C, le azzurre allenate da Julio Velasco hanno battuto l'Olanda per tre set a zero (29-27, 25-18, 25-19). Nel terzo e ultimo impegno del raggruppamento, domenica 4 agosto, alle 20, l'Italia affronterà la Turchia.

17:34

Olimpiadi, ha ragione Ceccon?

Alle Olimpiadi si mangia davvero male e non si dorme? Viaggio all'interno di Parigi, dentro e fuori il villaggio, dopo le parole del campione azzurro:

17:20

Judo, Bellandi in finale per l'oro

Dopo una lunga serie di delusioni e quinti posti, l'Italia riesce a festeggiare una finale olimpica nel judo. Merito di Alice Bellandi, due volte a medaglia nei Mondiali e numero uno del ranking IJF nella categoria -78kg, che sconfigge autorevolmente la portoghese Patricia Sampaio. In un match dominato dall'azzurra, che cerca anche l'ippon nei secondi finali, è decisivo un waza-ari messo a referto dopo 42". La finalissima per l'oro, la prima per l'Italia a Parigi 2024, sarà contro l'israeliana Inbar Lanir. Con una certezza: la prima medaglia del judo è assicurata, mal che vada sarà argento.

17:00

Tennis, Musetti in semifinale alle Olimpiadi

Lorenzo Musetti supera anche Zverev e si prende la semifinale di Parigi 2024:

16:45

Simone Biles e il body con cristalli

Per il suo ritorno alle Olimpiadi, la superstar della ginnastica artistica Simone Biles ha scelto un look davvero prezioso:

16:30

Canoa slalom, De Gennaro in finale

Giovanni De Gennaro accede alle finali del K1 slalom. L'azzurro, campione d'Europa in carica, ha ottenuto l'ottavo tempo in semifinale. La corsa per le medaglie è in programma alle 17.30.

16:23

Elon Musk si schiera con Carini

Elon Musk si schiera con l'italiana Angela Carini e afferma che gli uomini non possono gareggiare negli sport per donne. Sul suo profilo X Musk commenta infatti con "assolutamente" il post di Riley Gaines in cui si afferma: "Gli uomini non appartengono agli sport per le donne #StandWithAngelaCarini".

16:17

In acqua Italia-Montenegro di pallanuoto

Tra poco Italia-Montenegro maschile di pallanuoto:

16:12

J.K. Rowling: "Sul ring con Carini è salito un uomo"

"Parigi 2024 sarà per sempre macchiata dalla brutale ingiustizia fatta a Carini". Lo dice J.K. Rowking, scrittrice britannica celebre per aver creato la saga di Harry Potter, su quanto accaduto sul ring del torneo di boxe olimpico nella sfida tra l'azzurra e l'algerina Khelif. "Una giovane pugile si è appena vista strappare via tutto ciò per cui ha lavorato e si è allenata perché è stato permesso a un uomo di salire sul ring con lei", scrive su X l'autrice, da tempo al centro di polemiche per le sue opinioni riguardanti le tematiche della varianza di genere. LEGGI TUTTO

16:01

Khelif dopo il ritiro di Carini: "E ora voglio l'oro"

"Ringrazio tutto il popolo algerino": Imane Khelif, dichiarata vincente nel primo match dei pesi welter al torneo di Parigi 2024 per il ritiro di Angela Carini, rivolge il primo pensiero ai suoi tifosi che la sostengono anche contro le accuse di essere un uomo. "Tutte queste polemiche le danno la forza per andare avanti", dice il suo allenatore, Mohamed Chaoua. "E' la prima vittoria, spero di ottenere la seconda per essere certa della medaglia: poi, piunto all'oro".

15:49

+++ Scherma del fioretto in finale +++

L'Italia femminile del fioretto a squadre è in finale, battuto il Giappone 45-39. Per le azzurre sarà in ogni caso medaglia.

15:32

L'Italia del fioretto in pedana per la finale

Le azzurre del fioretto a squadre si giocano l'accesso alla finale contro il Giappone:

15:28

Carini, parla il presidente Federboxe: "Facciamo rispettare le regole"

"La volontà dell'atleta è principe, va sempre rispettata. Anche in questo caso l'atleta ha scelto liberamente e la sua volontà va rispettata". Il presidente della Federboxe, Flavio D'Ambrosi, commenta così la decisione di Angela Carini di ritirarsi nel corso del match contro l'algerina Imane Khelif. "Più in generale, mi preme evidenziare che in futuro, ovvero nei prossimi Giochi olimpici, sarà necessario che il movimento pugilistico internazionale ritrovi una Federazione, riconosciuta dal Cio, che si occupi di attuare e far rispettare le regole tecniche della competizione agonistica del pugilato. In questa maniera, ritroveremo quella giusta separazione di competenze tra il Cio, deputato allo sviluppo, coordinamento e alla vigilanza del movimento olimpico e dei suoi valori, e la Federazione internazionale impegnata nella diretta organizzazione logistica delle gare e nell'attuazione delle regole tecniche. Per questo spero che nei prossimi mesi il pugilato ritrovi il suo punto di riferimento internazionale e a Los Angeles 2028 ci sia nuovamente una Federazione che gestisca la competizione olimpica", ha concluso.

15:00

Bennacer del Milan difende Khelif

"Sostegno totale alla nostra campionessa Imane Khelif, che sta subendo un'ondata di odio ingiustificato. La sua presenza ai Giochi Olimpici è semplicemente il frutto del suo talento e della sua etica del lavoro. Crediamo in te per portare in alto i colori dell'Algeria". Così, sui social, il centrocampista del Milan e della nazionale algerina Ismael Bennacer 'difende' la connazionale che sta disputando il torneo di pugilato di Parigi 2024 e oggi ha affrontato l'azzurra Angela Carini.

14:30

Luxuria: "Adesso Carini diventerà martire"

"Adesso correranno da Angela per renderla simbolo ed eroina nazionale, magari cercheranno di candidarla - attacca Vladimir Luxuria. Diventerà il simbolo martire di questa ideologia gender inesistente. Mi auguro che Angela riesca a sottrarsi a questa strumentalizzazione inutile e dannosa, vedremo come andrà a finire". L'ex parlamentare, poi, aggiunge: "L'algerina non è una pugile imbattibile, ha perso cinque volte. Quindi non è l'Incredibile Hulk. La forza, la rabbia di questo pugno per dimostrare la sua bravura credo sia stata spinta e fomentata da tutte queste polemiche. Immagina una donna che da tre giorni le viene chiesto cosa ha in mezzo alle gambe. Una certa frustrazione e umiliazione credo abbia contribuito a dare un pugno di sfogo e di rabbia così forte".

13:56

Salvini: "Match Carini non era ad armi pari"

"Picchia troppo forte, non è giusto". Brava Angela, hai fatto bene! La nostra atleta si è dovuta ritirare contro Imane Khelif, prima di scoppiare in lacrime per tanti sacrifici andati in fumo. Una scena davvero poco olimpica: vergogna a quei burocrati che hanno permesso un match che evidentemente non era ad armi pari. Se ne sono accorti tutti in Italia e nel mondo, tranne i distratti commentatori della RAI. Un abbraccio ad Angela, forza!". Lo scrive sui social il leader della Lega, Matteo Salvini

13:39

Coach Carini: "Il ritiro non era premeditato"

"Sarebbe stato più facile non presentarsi, perché tutta Italia da giorni le chiedeva di non combattere. Ma Angela era motivata e voleva farlo. Certo al sorteggio, quando ha conosciuto l'avversaria, mi ha detto 'non è giusto'. Ma qui oggi non c'è stata premeditazione". Il tecnico del pugilato azzurro, Emanuele Renzini, racconta il match della discordia tra Angela Carini e l'algerina iperandrogina Imane Khelif. Carini ha abbandonato dopo "aver preso un pugno, mi ha detto che non se la sentiva che non voleva combattere. Ho provato a dirle di arrivare almeno alla fine della prima ripresa così ci saremmo confrontati, ma niente".

13:17

Carini: "Non me la sono più sentita"

"Non me la sono più sentita di combattere dopo il primo minuto. Ho iniziato a sentire un dolore forte al naso, non è da me arrendermi, è proprio perché non ci riuscivo, ho detto basta e messo fine al match". Così Angela Carini dopo il ritiro nel match del torneo olimpico di boxe contro l'algerina Imane Khelif. "Io sono salita sul ring per mio padre, la scorsa Olimpiade mio padre era in fin di vita, questa era la mia Olimpiade e volevo percorrere l'ultimo chilometro", ha aggiunto l'azzurra, che sull'ammissione ai Giochi della rivale - squalificata un anno fa ai Mondiali per l'elevato livello di testosterone - commenta: "Io non sono nessuno per giudicare o prendere una decisione, se questa ragazza è qui ci sarà un motivo. Io ho combattuto e sono salita sul ring nonostante le mille polemiche che ci sono state, io non sono nessuno per giudicare. Ho sentito dei colpi molto forti, ho preso colpi, sono una combattente e la mia nazionale lo sa, sono una che anche davanti al dolore non si ferma mai. Se mi sono fermata l'ho fatto solo per la mia famiglia. E' stato un incontro irregolare? Non sono nessuno per giudicare".

12:56

Giorgia Meloni a Casa Italia

"Ho pensato fosse giusto e necessario esserci seppure molto velocemente per questi atleti che fanno sacrifici per anni solo per pochi minuti sperando di sentire suonare l'inno nazionale, di vedere sventolare la bandiera tricolore e penso che la Nazione nel suo complesso debba dire grazie a loro per questi sacrifici, questo impegno e questa dedizione". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Casa Italia a Parigi in occasione dei Giochi olimpici.

12:43

+++ Boxe, Carini abbandona e scoppia a piangere +++

Pochi secondi, poi la decisione di abbandonare. Angela Carini ha scelto di non affrontare il match contro la pugile Imane Khelif, algerina. Poi, dopo che i giudici hanno validato la sua scelta con il verdetto ufficiale, l'azzurra si è inginocchiata sul ring e ha pianto.

12:37

Scherma, fioretto femminile in semifinale

Nel fioretto femminile Errigo, Favaretto e Volpi si qualificano per la semifinale, battuto l'Egitto 45-14.

12:18

Canottaggio, Italia quarta nel quattro senza

Resta fuori dal podio l'Italia del canottaggio nel quattro senza con Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino e Nicholas Kohl.

12:11

Nuoto 200 misti, Razzetti in semifinale

Nel nuoto, i 200m misti uomini, Alberto Razzetti si qualifica per la semifinale con il quarto tempo nella batteria.

11:53

Nuoto, Zazzeri e Deplano in semifinale nei 50 sl

Nei 50 metri stile libero i due azzurri Zazzeri e Deplano hanno conquistato l'accesso alla semifinale.

11:36

L'arrivo di Stano al traguardo da infortunato

Gli attimi in cui Stano arriva al traguardo con grande fatica dopo l'infortunio alla caviglia.