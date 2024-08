Programma Olimpiadi oggi: finali, medaglie, dove vedere le gare in tv e streaming

Olimpiadi Parigi 2024: il medagliere

Programma Olimpiadi, tutte le gare di mercoledì 31 luglio

07:30 - ATLETICA marcia 20 km U

08.30 - BADMINTON quarti doppio D

09:00 - BASKET 3x3: gironi D

09:00 - GOLF individuale U primo giro

09:00 - PALLAMANO D fase a gironi

09:00 - PALLAVOLO D girone C Turchia-R.Dom.

09.20 - ATLETICA marcia 20 km D

09.30 - ARCO individuale U trentaduesimi e sedicesimi

09.30 - CANOTTAGGIO singolo D semifinali A-B

09.30 - TIRO A VOLO carabina 3p. 50 m U finale

09.40- BADMINTON ottavi singolare U

09.50 - CANOTTAGGIO singolo U semifinali A-B

09.56 - ARCO individuale D - trentaduesimi e sedicesimi

10:00 - HOCKEY PRATO fase a gironi

10:00 - JUDO -78 kg D fino alle semifinali; -100 kg U fino alle semifinali

10:00 - SCHERMA fioretto a squadre D ottavi, quarti

10:00 - TENNISTAVOLO quarti singolare D

10:05 - BASKET 3x3 gironi U

10:10 - CANOTTAGGIO otto D ripescaggi

10:20- CANOTTAGGIO otto U ripescaggi

10:30 - CANOTTAGGIO 2 di coppia D finale B

10:30 - PALLANUOTO U girone A Grecia-Usa

10:42 - CANOTTAGGIO 2 di coppia U finale B

10:54 - CANOTTAGGIO 4 senza D finale B

11:00 - NUOTO batterie 200 dorso D, 50 sl U, 200 misti U, 4x200 sl D

11:00 - BASKET D girone C Giappone-Germania

11:00 - BOXE 50 kg D eliminatorie

11:00 - EQUITAZIONE salto a ostacoli a squadre qualificazioni

11:06 - CANOTTAGGIO 4 senza U finale B

11:18 - CANOTTAGGIO 2 di coppia D finale

11:30 - CANOTTAGGIO 2 di coppia U finale

11:48 - BOXE 66 kg D eliminatorie

11:50 - CANOTTAGGIO 4 senza D finale

12:00 - TENNIS semifinali D; quarti doppio D

12:00 - TENNISTAVOLO quarti singolare U

12:00 - TIRO A VOLO carabina 3p. 50 m D qualificazioni

12:00 -VELA iQfoil U/D; 49er U medal race; 49er FX D medal race; ILCA 7 U/D

12:05 - PALLANUOTO U girone B Serbia-Spagna

12:10 - CANOTTAGGIO 4 senza U finale

12:36 - BOXE 54 kg D quarti

12:52 - BOXE 63,5 kg U quarti



13:00 - BADMINTON quarti doppio U

13:00 - PALLAVOLO D girone B Brasile-Giappone

13.08 - BOXE 92 kg U quarti

13:30 - BASKET D girone B Australia-Canada

13:30 - TENNIS quarti singolare U;

14:10 - BADMINTON ottavi singolare U

14:30 - TENNIS quarti doppio U; semifinali doppio misto

14:50 - SCHERMA fioretto a squadre D semifinali

15:00 - PALLANUOTO U girone B Francia-Australia

15:30 - CANOA slalom K1 U semifinale

16:35 - PALLANUOTO U girone A ITALIA-Montenegro

17:00 - PALLAVOLO D girone C ITALIA-Olanda

17:00 - BEACH VOLLEY girone A U - Nicolai-Cottafava vs Ahman-Hellvig (Sve)

17:15 - BASKET D girone B Francia-Nigeria

17:18 - JUDO -100 kg U finali

17:30 - CANOA slalom J1 U finale

17:49 - JUDO -78 kg D finali

18:15 -GINNASTICA ARTISTICA finale concorso generale individuale D

18:30 - BADMINTON ottavi singolare D

19:10 - SCHERMA fioretto a squadre D finali

19:30 - BADMINTON semifinali doppio mix

19:30 - PALLANUOTO U girone A Romania-Croazia

20:0 - girone A D - Menegatti-Gottardi vs Patricia-Duda (Bra)

20:00 - CICLISMO BMX racing race quarti U

20:20 - CICLISMO BMX racing race quarti D

20:30 - NUOTO semifinali e finali 200 farfalla D, 200 dorso U, sf 50 sl U, 200 rana D, sf 200 dorso D, sf 200 misti U, 4x200 sl D



21:00 - BASKET D girone C Belgio-Usa

21:00 - PALLAVOLO D girone A Francia-Cina

21:05 - PALLANUOTO U girone B Ungheria-Giappone



22:05 - CICLISMO BMX racing race last U

22:15 - CICLISMO BMXracing race last D

Olimpiadi, dove seguirle in diretta tv e in streaming

Le gare delle Olimpiadi sono trasmesse in diretta tv e streaming: sulla piattaforma digitale Discovery+; Eurosport1 e Eurosport2 - più altri canali tematici - su Sky e Dazn. In diretta in chiaro su Rai2 (dalle 8.45), Rai Sport e anche RaiPlay.