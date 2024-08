Italiani in gara Olimpiadi oggi: finali, medaglie, dove vedere le gare in tv e streaming

PARIGI (FRANCIA) - Tanti gli italiani in gara oggi (1 agosto) nella sesta giornata di gare alle Olimpiadi di Parigi 2024. I primi a gareggiare gli azzurri della marcia Stano, Fortunato e Orsoni e a seguire le azzurre Pamisano Giorgi e Trapletti. In pedana scenderà poi nella scherma l'Italia di fioretto femminile per la prova a squadre, ma c'è grande attesa per le ragazze di Velasco nel volley femminile (contro l'Olanda) e per il tennis: in campo Musetti nei quarti contro Zverev e la coppia Errani/Paolini nei quarti del doppio femminile (contro Boulter/Watson).