Stano, che peccato: impressionante torsione della caviglia, chiude la marcia al quarto posto

Che peccato per Massimo Stano: il pugliese era nel gruppo dei primi quattro, ma a pochi chilometri dall'arrivo ha preso una brutta distorsione alla caviglia sinistra. L'atleto azzurro ha stretto i denti e continuato la sua marcia, ma ha cominciato a perdere terreno e poco dopo ha avuto un altro piccolo cedimento in un tratto di pavè, segno che non stava bene. Questo brutto incidente ha impedito all'atleta azzurro di difendere l'oro olimpico vinto a Tokyo nel 2021. Stano ha chiuso la gara a un secondo dal podio, con il tempo di 1 ora 19 minuti e 12 secondi . Oro per l'ecuadoriano Brian Daniel Pintado, argento per il brasiliano Caio Bonfim, bronzo per lo spagnolo Alvaro Martin. Una prova eroica per l'azzurro, a tre mesi dall'infortunio al piede che gli ha impedito di preparare la gara in modo adeguato, ma comunque ha lottato fino all'ultimo e senza quella distorsione a un passo dal traguardo chissà come sarebbe finita.