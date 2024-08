Elon Musk critica il CIO e sta dalla parte di Angela Carini

NEW YORK (Stati Uniti) - Il mondo si ribella al CIO . La decisione di far gareggiare Imane Khelif nel torneo femminile di boxe è una mossa che sta sollevando numerosissime polemiche. I politici i dirigenti italiani si sono già espressi sull’iniquità della sfida tra Angela Carini e l’atleta africana.

Elon Musk sostiene la Carini

Anche il magnate statunitense Elon Musk si schiera con dalla parte della boxer italiana Angela Carini costretta a gareggiare contro l’algerina che nel 2023 era stata squalificata per aver fallito un test di idoneità di genere. Il magnate americano sul proprio profilo X afferma che gli uomini non possono gareggiare negli sport riservati alle donne. Sul suo profilo X Elon Musk ha commentato il post di Riley Gaines: "Gli uomini non appartengono agli sport per le donne #StandWithAngelaCarini”. Il post di Elon Musk è stato eloquente: “Assolutamente”. La polemica imperversa, il CIO rischia di essere travolto da critiche mondiali.