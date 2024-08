Programma Olimpiadi oggi: finali, medaglie, dove vedere le gare in tv e streaming

PARIGI - Dalle sfide con l’arco alla vela. È un ricco venerdì 2 agosto a Parigi con l’agenda olimpica piena di grandi eventi e finali. Va in scena l’atletica tra martello, preliminari, qualificazioni e batterie in pista. In serata la finale dei 10mila uomini. Tanto canottaggio e tennis. Occhi puntanti anche sulla canoa e pallavolo. Ecco il programma completo.