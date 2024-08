Italiani in gara Olimpiadi oggi: finali, medaglie, dove vedere le gare in tv e streaming

PARIGI - Dai due ori di ieri ad un venerdì che potrebbe regalare altre soddisfazioni. L’Italia pronta ad un’altra giornata di giochi olimpici. Il medagliere azzurro avanza (tre ori in più di Tokyo). Oggi tanto nuoto con il tricolore protagonista, ma anche tennis con Musetti nel singolare (sfida a Djokovic) e il doppio femminile con Errani/Paolini (contro Muchova-Noskova). Ecco il programma completo.

Olimpiadi Parigi 2024: il medagliere

Olimpiadi, gli italiani in gara oggi venerdì 2 agosto

ARCO



9.30: misto a squadre ottavi

Mauro Nespoli-Chiara Rebagliati



ATLETICA



11.05 : 1.500 U batterie Arese, Meslek, Riva

11.50: 100 D batterie Dosso

18.10: 5.000 D batterie Battocletti, Del Buono

18.15: triplo D qualificazioni Cestonaro, Derkach

18.55: disco D qualificazioni Osakue

19.45: 800 D batterie Bellò, Coiro

20.10: peso U qualificazioni Fabbri, Weir



BEACH VOLLEY



9.00: girone B U

Ranghieri-Carambula

Grimalt-Grimalt (Cil)



BOXE



17.38: +92 kg U quarti Lenzi



CANOTTAGGIO



12.02: 2 di coppia PL U finale A Oppo-Soares

CICLISMO BMX

20: racing race semifinali U Bertagnoli

GOLF



9.00: individuale U secondo giro Manassero, Migliori



JUDO

10.28: +78 kg D sedicesimi Tavano

10.00: +100 kg U fino ai quarti



NUOTO



11.00: batterie 200 misti D Franceschi, 800 sl D Quadarella, 4x100 mista mix Italia (Lamberti, Martinenghi, Cocconcelli, Morini)

20.30: finali 50 sl U De Plano, 200 misti U Razzetti

PALLANUOTO D



15.35: girone B Grecia-ITALIA



SCHERMA



12.00: spada a squadre U Italia (Rimini, Di Veroli, Santarelli, Vismara)



TENNIS



12.00 semifinale doppio D

Errani/Paolini-Muchova/Noskova (Cec)

19.00 semifinale singolare U

Musetti-Djokovic (Ser)



TIRO A SEGNO



9.00: pistola 25m D qualificazioni

9.30: carabina 3p 50m D finale



TIRO A VOLO



9.00: skeet U qualificazioni Cassandro, Rossetti



TUFFI



11.00: 3m sincro U finale Marsaglia-Tocci



VELA



12.00: iQFoil D semifinale Maggetti

12.00: iQFoil U quarti Renna

12.05: 470 misto Elena Berta-Bruno Festo

12.13: 49er FX D medal race Bertuzzi-Germani12.15: ILCA 6 D Floriani

15.35: ILCA 7 U Chiavarini

Olimpiadi, dove seguirle in diretta tv e in streaming

Le gare delle Olimpiadi sono trasmesse in diretta tv e streaming: sulla piattaforma digitale Discovery+; Eurosport1 e Eurosport2 - più altri canali tematici - su Sky e Dazn. In diretta in chiaro su Rai2 (dalle 8.45), Rai Sport e anche RaiPlay.