Olimpiadi diretta atletica e nuoto: segui gare e finali di oggi LIVE

Dopo i successi e le polemiche di ieri , le Olimpiadi di Parigi 2024 entrano nella settima giornata. Mattinata di grande ambizioni per l'Italia, dai tuffi al canottaggio. Al via il programma dell'atletica allo stadio olimpico, con Nadia Battocletti protagonista. Tornano poi gli azzurri del nuoto: grande attesa per Simona Quadarella nelle batterie degli 800 sl e l'oro nei 100 rana Nicolò Martinenghi , impegnato nella 4x100 mista. Segui tutti gli aggiornamenti sui Giochi in tempo reale.

11:50

Nuoto, Franceschi fuori nei 200 misti

Niente semifinale per Sara Franceschi, 18esima in 2'12"88 nelle batterie dei 200 misti. Tra poco Simona Quadarella negli 800 sl.

11:43

Atletica, i tempi delle azzurre

1500: Arese (3'35"30) in semifinale. Meslek (3'39"96) e Riva (3'41"78) ai ripescaggi.

11:27

Beach volley, Ranghieri e Carambula eliminati

La sconfitta contro la coppia cilena costa caro a Ranghieri e Carambula, che vengono così eliminati alla fase a gironi.

11:23

Inizia il programma di atletica allo Stade de France

È iniziato il programma Olimpico dell'atletica a Parigi 2024. I primi a scendere in pista allo Stade de France sono gli atleti dei 1500m per le batterie. Tra di loro, ci sono tre italiani: Ossama Meslek, Pietro Arese e Federico Riva. Di seguito gli orari. 11:10 - 1a batteria 1500m: Ossama Meslek; 11:21 - 2a batteria 1500m: Pietro Arese; 11:32 - 3a batteria 1500m: Federico Riva.

11:10

Nella finale di tuffi 3m sincro uomini Tocci e Marsaglia

All'Aquatics Centre è iniziata la finale di tuffi 3m sincro uomini. Primo tuffo per i due azzurri, Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, che ottengono un punteggio di 50.40.

11:07

Andy Murray in lacrime: standing ovation da brividi per l'addio al tennis

"In ogni caso, il tennis non mi è mai piaciuto". Con queste parole, Andy Murray ha provato a sdrammatizzare dopo il doloroso addio al tennis in seguito all'ultimo incontro alle Olimpiadi di Parigi 2024: LEGGI TUTTO

11:00

Beach volley, Ranghieri-Carambula sconfitti

Sconfitta per Alex Ranghieri e Adrian Carambula contro la coppia cilena dei fratelli Marco ed Esteban Grimalt con il punteggio di 25-15 23-21. Sprecati dagli azzurri due set point nel secondo parziale. Secondo ko su tre per la coppia azzurra di beach volley.

10:50

Judo, Tavano eliminata ai sedicesimi

La judoka Asya Tavano è stata eliminata ai sedicesimi nella categoria +78 kg femminili. L'azzurra è stata sconfitta dopo 22" dalla serba Milica Zabic. Prima un waza-ari, poi la serba immobilizza la friulana e si qualifica per gli ottavi di finale.

10:45

Parigi 2024, il programma di oggi

È un ricco venerdì 2 agosto a Parigi, con l’agenda olimpica piena di grandi eventi e finali: IL PROGRAMMA COMPLETO

10:30

Beach volley, judo e canottaggio nella mattinata olimpica

Tanti azzurri in gara in questa nuova mattina a Parigi 2024. La coppia del beach volley Ranghieri/Carambula affronta sotto la Torre Eiffel i fratelli cileni Grimalt. All'Arena Campo di Marte Asya Tavano combatte con la serba Milica Zabic nella +78kg di judo. Il due senza azzurro di Davide Comini e Giovanni Codato è impegnato nella finale B. Questi gli orari: 10:00 - Ranghieri/Carambula (ITA) vs M. Grimalt/E. Grimalt (CHI); 10:36 - Asya Tavano (ITA) vs Milica Zabic (SRB); 10:42 - Italia due senza.

10:15

Bach: "Khelif è una donna, faremo chiarezza"

"È stato un incontro positivo, abbiamo parlato anche del caso Carini. Siamo rimasti d'accordo di restare in contatto per 'dare il benvenuto' allo stesso background scientifico e rendere la situazione più comprensibile perché lei (la pugile algerina iperandrogina Imane Khelif, ndr) è una donna ed ha fatto competizioni per sei anni al livello internazionale". Lo ha detto all'ANSA il presidente del Cio, Thomas Bach, al termine dell'incontro con la premier Giorgia Meloni a Parigi: LEGGI TUTTO

10:05

Angela Carini dopo il caso Khelif: "Dico ciao alla boxe"

Dopo il match delle polemiche alle Olimpiadi, Angela Carini torna a parlare: ECCO COS'HA DETTO

10:02

Olimpiadi, il programma degli azzurri

L’Italia pronta ad un’altra giornata di giochi olimpici. Oggi tanto nuoto con il tricolore protagonista, ma anche tennis con Musetti nel singolare (sfida a Djokovic) e il doppio femminile con Errani/Paolini (contro Muchova-Noskova): IL PROGRAMMA COMPLETO

9:58

Tiro con l'arco, l'Italia batte la Francia e va ai quarti

Il torneo misto del tiro con l'arco inizia nel migliore dei modi per l'Italia. Chiara Rebagliati e Mauro Nespoli hanno battuto la coppia francese Lisa Barbelin-Baptiste Addis 6-0 negli ottavi di finale: due 10 per la Rebagliati sia nel primo che nel secondo set, gli azzurri sfideranno ai quarti la vincente tra Corea del Sud e Taipei.

9:55

Parigi, Meloni incontra il presidente del Cio

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato a Parigi il Presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), Thomas Bach. Al centro del colloquio uno scambio di vedute sull’andamento dei Giochi e sullo stato di preparazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Nel corso del faccia a faccia, è stato affrontato anche il caso dell’atleta Imane Khelif e il tema delle regole per garantire equità nelle gare sportive. Il Presidente Meloni e il numero uno del CIO Bach, hanno concordato che Governo e Comitato Olimpico Internazionale rimarranno in contatto per valutare come affrontare la questione per il futuro.

Parigi, Francia