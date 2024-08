Programma Olimpiadi oggi: finali, medaglie, dove vedere le gare in tv e streaming

PARIGI - Alle Olimpiadi di Parigi va in scena l’atletica. Dopo le prime qualificazioni e batterie ora si fa sul serio. Mattinata in pista tra preliminari e qualificazioni, poi in serata le finali. Tanto basket e boxe, ma c’è attesa soprattutto per la gara in linea di ciclismo uomini con partenza alle ore 11. Occhio anche al tennis con la finale del doppio e il bronzo in palio nel singolare (con Musetti). Tra mattina e pomeriggio tanta pallanuoto, con l’Italia in piscina alle 21:05 contro la Romania. Sotto l’agenda olimpica con il programma di oggi.