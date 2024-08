Italiani in gara Olimpiadi oggi: finali, medaglie, dove vedere le gare in tv e streaming

PARIGI - Va in scena l’Italia dell’atletica. Tutti in pista alla caccia dell’oro con gli occhi puntati soprattutto su Marcell Jacobs, alla prova delle batterie prima del grande sogno di domani: il bis olimpico come Lewis e Bolt. Sognano una medaglia anche Bettiol, Mozzato e Viviani nella prova in linea di ciclismo (ore 11). Nel nuoto c’è la 4x100 mista uomini e donne, poi tennis con Musetti che si gioca il bronzo. L’Italia della pallavolo dovrà vedersela con la Polonia. Di seguito tutto il programma degli italiani impegnati.