Italiani in gara Olimpiadi oggi: finali, medaglie, dove vedere le gare in tv e streaming

PARIGI - Dopo otto giorni di Olimpiadi l’Italia ha raccolto 19 medaglie: 6 ori, 8 argenti, 5 bronzi. E ora c’è tanta attesa per l’atletica in una domenica che potrebbe regalare belle soddisfazioni. Ma non solo: arco, beach volley, canoa, ginnastica artistica, il tennis nel doppio con Errani/Paolini. Insomma, si va caccia di altre importanti medaglie. Ecco tutto il programma completo con gli azzurri impegnati oggi.