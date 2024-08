Diretta Olimpiadi, attesa per Jacobs e Paltrinieri: segui tutte le gare LIVE

PARIGI - Si sogna con l’atletica azzurra e non solo. Occhi su Marcell Jacobs che in semifinale alle 20:05 si giocherà l’accesso all’ultimo sprint dei 100m che vale una medaglia. Vuole fare il bis di Tokyo. Chi sogna un altro trionfo è Gregorio Paltrinieri, in vasca per i 1500m sl dopo il bel bronzo negli 800. Nel tennis Errani/Paolini si giocano l’oro. Ecco tutte le gare in diretta di domenica 4 agosto.

Qui tutto il programma completo di domenica 4 agosto

11:08

Palmisano in dubbio per la staffetta. E il suo post…

La pugliese, dopo il ritiro nella marcia di 20 km, è in forte dubbio per la staffetta. Il suo post Instagram parla chiaro: “Non siamo robot, accetto, resta lo sconforto e il dolore, provo a perdonarmi di essere stata tanto dura con me stessa. E adesso c'è uno staff medico federale che mi sta supportando affinché io riesca a competere nella staffetta”.

11:06

Atletica, ora tocca a Furlani

Inizia l’Olimpiade anche di Furlani, ora impegnato nelle qualificazioni del salto in lungo. Alle 11.50 tocca a Simonelli (batterie ostacoli).

10:52

Il pisolino di Ceccon al parco

L’oro olimpico dei 100 dorso Thomas Ceccon ha risolto il problema del caldo alla sua maniera: asciugamano sull’erba e pisolino all’aperto, sul verde del parco del villaggio olimpico. Qui tutti i dettagli.

10:29

Il cammino della pallavolo femminile

Si chiude con la terza vittoria il girone dell'Italvolley femminile nel torneo olimpico di Parigi 2024. Le ragazze di Julio Velasco hanno battuto 3-0 la Turchia (25-14; 25-16; 25-21): primo posto nel girone C, martedì ci saranno i quarti di finale che verranno determinati dalle posizioni finali delle otto qualificate.

10:21

Italia, buone notizie dal tiro con l’arco

Il nostro Nespoli ha disputato un ottimo ottavo di finale. Ora i quarti contro il coreano Wooseok in programma alle ore 13.

10:17

Trionfo della Pallavolo femminile contro la Turchia

Con il risultato di 25-21 le azzurre vincono pure il terzo set e chiudo il match per 3-0. Dominata la pool C. Qui i dettagli della sfida.

10:07

Medaglie, il confronto con le scorse Olimpiadi

Tre anni fa a Tokyo, a questo punto della competizione, il numero di ori era fermo a 2 (4 in meno), quello di argenti era esattamente lo stesso (8) mentre i terzi posti fioccavano (ben 14, 9 in più di Parigi).

9:51

Pallavolo, Italia show: vince il secondo set

Azzurre praticamente perfette fin qui contro la Turchia. Il secondo set le ragazze di Velasco lo chiudono un netto 25-16. Qui tutti i dettagli.

9:46

Situazione medaglie, quante ne ha vinte l’Italia

Dopo otto giorni di finali all’Olimpiade, l’Italia conta diciannove medaglie e l’ottavo posto nel medagliere alle spalle di Cina, Stati Uniti, Francia, Australia, Gran Bretagna, Corea del Sud e Giappone. Le medaglie sono così divise: 6 d’oro (Martinenghi, Ceccon, la squadra della spada femminile, De Gennaro, Bellandi e ieri Maggetti), 8 d’argento e 5 di bronzo.

9:25

Pallavolo, l’Italia vince il primo set

Ottimo inizio dell’Italia con super Egonu. Primo set vinto nettamente per 25-14. Qui la diretta della sfida.

9:08

Non solo Jacobs e Paltrinieri: ecco gli azzurri impegnati

Arco, pallavolo, pallanuoto, tennis e molto altro. Qui il programma completo degli italiani impegnati oggi, domenica 4 agosto.

9:01

Italia-Turchia, si parte con la pallavolo

Ultimo impegno del girone per le ragazze di Velasco che sfidano la Turchia. Qui la diretta della partita.

9:00

Olimpiadi, domenica 4 agosto: attesa per atletica e nuoto

Una giornata ricca di tante competizioni per gli italiani. L'attesa è tutta per Jacobs che correrà in serata i 100m. Paltrinieri in acqua in tarda serata. Tennis, pallavolo, pallanuoto. Italia protagonista a Parigi.

Parigi