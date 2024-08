Trump, l’incredibile commento sul caso Carini-Khelif: e annuncia una linea dura

ROMA - Donald Trump è intervenuto sul caso Carini-Khelif durante un comizio ad Atlanta. L'ex presidente degli Stati Uniti, come riportato dal "New York Post", è tornato sul match che ha coinvolto la pugile azzurra e l'algerina, la cui presenza ai Giochi è stata contestata per la precedente squalifica ai Mondiali del 2023 per un alto tasso di testosterone: "Carini è stata centrata così duramente che non sapeva cosa diavolo l’avesse colpita. Ha combattuto contro un buon pugile", l'uscita di Trump, riferendosi alla Khelif come se fosse un uomo. “Terrò fuori gli uomini dagli sport femminili”, le parole di Trump a chiudere il discorso.