Tamberi diretta Olimpiadi: segui tutte le gare di oggi LIVE

Undicesima giornata di gare alle Olimpiadi di Parigi 2024 . Tutta l'attenzione dei tifosi italiani è però su Gianmarco Tamberi dopo il suo annuncio sui social: "Incredibile, non può essere vero. Probabile calcolo renale". Le condizioni di Gimbo stanno tenendo gli appassionato col fiato sospeso, a pochi giorni dall'inizio delle sue gare. Segui la giornata in diretta .

9:10

8:58

Olimpiadi, la Senna preoccupa ma c'è il triathlon

Continuano a far discutere le condizioni della Senna, ma intanto si sta svolgendo regolarmente la prima gara della giornata ovvero la staffetta triathlon con anche l'Italia presente, con il quartetto composto da Gianluca Pozzatti, Alice Betto, Alessio Crociani e Verena Steinhauser.

8:52

8:38

Paltrinieri senza parole quando vede Tamberi: "Ma davvero?"

Paltrinieri, argento nei 1500sl, è rimasto sorpreso dalle condizioni di Tamberi, soprattutto vedendo la foto di Gimbo in ospedale e rimanendo senza parole. "Ma davvero?", dice mentre osserva più volte l'immagine. LEGGI TUTTO

8:30

Ansia Tamberi, Olimpiadi a rischio

Ad ora non si sa se Tamberi potrà partire per Parigi. Lo ha comunicato lui stesso, con tanto di foto in cui ha una flebo. La sua prima gara è il 7 agosto (qualificazioni) e tempo non ce n'è. Ma Tamberi non vuole mollare e farà di tutto per partire. LEGGI TUTTO

8:20

Olimpiadi, paura Tamberi: "Probabile calcolo renale"

Questo l'annuncio shock dello stesso Tamberi attraverso un post su Instagram. "Incredibile, non può essere vero. Ieri, due ore dopo aver scritto "me lo merito" sui social ho avvertito una fitta lancinante ad un fianco. Pronto soccorso, tac, ecografia, analisi del sangue, Probabile calcolo renale".

Parigi