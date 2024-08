Programma Olimpiadi oggi: finali, medaglie, dove vedere le gare in tv e streaming

PARIGI - Proseguono le Olimpiadi di Parigi, arrivate alla dodicesima giornata . Il programma di oggi, martedì 6 agosto, vede tante altre medaglie in palio, con tante finali nell' atletica (200m femminili, 1500m maschili, lancio del martello, salto in lungo, 3000 siepi) e soprattutto le ultime sfide della boxe femminile , che chiuderà il programma. Attesa anche per il Team USA , impegnato nei quarti di finale di basket contro il Brasile. Ecco il programma completo della giornata.

Programma Olimpiadi, tutte le gare di oggi

09:00 VOLLEY – Quarto di finale femminile: Cina-Turchia

09:30 CANOA VELOCITÀ – K4 500 maschile, batterie

09:30 PALLAMANO – Quarto di finale femminile: Danimarca-Olanda

10:00 ARRAMPICATA SPORTIVA – Boulder&Lead femminile, semifinale boulder

10:00 CANOA VELOCITÀ – K4 500 femminile, batterie

10:00 EQUITAZIONE – Salto ostacoli individuale, finale

10:00 TENNISTAVOLO – Gare a squadre maschile/femminile, ottavi di finale

10:00 TUFFI – 3 m maschile, turno preliminare

10:05 ATLETICA – 1500 metri femminile, batterie

10:20 ATLETICA – Tiro del giavellotto maschile, qualificazioni (gruppo A)

10:30 CANOA VELOCITÀ – C2 500 maschile, batterie

10:50 ATLETICA – 110 ostacoli maschile, ripescaggi

11:00 BASKET – Quarti di finale maschile: Germania-Grecia

11:30 CANOA VELOCITÀ – C2 500 femminile, batterie

11:00 LOTTA – Greco-romana 60 kg, ripescaggi

11:00 LOTTA – Libera femminile 68 kg, ripescaggi

11:00 LOTTA – Greco-romana 130 kg, ripescaggi

11:15 ATLETICA – Salto in lungo femminile, qualificazioni

11:20 ATLETICA – 400 metri femminile, ripescaggi

11:30 CANOA VELOCITÀ – K2 500 maschile, batterie

11:30 LOTTA – Greco-romana 77 kg, ottavi di finale

11:30 LOTTA – Libera femminile 50 kg, ottavi di finale

11:30 LOTTA – Greco-romana 97 kg, ottavi di finale

11:50 ATLETICA – Tiro del giavellotto maschile, qualificazioni (gruppo B)

12:00 ATLETICA – 400 ostacoli maschile, ripescaggi

12:03 VELA – Kite maschile, regate

12:10 CANOA VELOCITÀ – K2 500 femminile, batterie

12:13 VELA – Kite femminile, regate

12:15 VELA – 470 mista, regate

12:30 ATLETICA – 200 metri maschile, ripescaggi

12:30 SKATEBOARD – Park femminile, preliminari

12:50 LOTTA – Greco-romana 77 kg, quarti di finale

12:50 LOTTA – Libera femminile 50 kg, quarti di finale

12:50 LOTTA – Greco-romana 97 kg, quarti di finale

13:00 ARRAMPICATA SPORTIVA – Speed maschile, qualificazioni

13:00 VOLLEY – Quarto di finale femminile: Brasile-Repubblica Dominicana

13:10 CANOA VELOCITÀ – K4 500 maschile, quarti di finale

13:20 CANOA VELOCITÀ – C2 500 femminile, quarti di finale

13:30 PALLAMANO – Quarto di finale femminile: Francia-Germania

13:50 CANOA VELOCITÀ – C2 500 maschile, quarti di finale

14:00 HOCKEY PRATO – Semifinale maschile: Olanda-Spagna

14:00 PALLANUOTO – Quarto di finale femminile: Canada-Spagna

14:10 CANOA VELOCITÀ – K2 500 femminile, quarti di finale

14:30 BASKET – Quarti di finale maschile: Serbia-Australia

14:30 CANOA VELOCITÀ – K2 500 maschile, quarti di finale

14:43 VELA – ILCA 7, Medal Race

15:00 TENNISTAVOLO – Gare a squadre maschile/femminile, quarti di finale

15:00 TUFFI – 10 m femminile, finale

15:05 VELA – Nacra 17, regate

15:35 PALLANUOTO – Quarto di finale femminile: Olanda-Italia

15:43 VELA – ILCA 6, Medal Race

17:00 BEACH VOLLEY – Quarti di finale maschile/femminile

17:00 VOLLEY – Quarto di finale femminile: USA-Polonia

17:30 CICLISMO SU PISTA – Inseguimento a squadre femminile, qualifiche

17:30 PALLAMANO – Quarto di finale femminile: Ungheria-Svezia

17:30 SKATEBAORD – Park femminile, preliminari

18:00 BASKET – Quarti di finale maschile: Francia-Canada

18:00 BEACH VOLLEY – Quarti di finale maschile/femminile

18:00 CALCIO – Semifinale femminile: USA-Germania

18:15 LOTTA – Greco-romana 77 kg, semifinali

18:35 LOTTA – Libera femminile 50 kg, semifinali

18:55 LOTTA – Greco-romana 97 kg, semifinali

18:59 CICLISMO SU PISTA – Team Sprint maschile, primo round

19:00 HOCKEY PRATO – Semifinale maschile: Germania-India

19:00 PALLANUOTO – Quarto di finale femminile: Australia-Grecia

19:14 CICLISMO SU PISTA – Inseguimento a squadre maschile, primo round

19:30 LOTTA – Greco-romana 60 kg, finale per il bronzo

19:30 NUOTO ARTISTICO – Gara di gruppo, free routine

19:35 ATLETICA – 400 metri maschile, semifinali

19:55 LOTTA – Greco-romana 60 kg, finale per l’oro

20:00 ATLETICA – Lancio del martello femminile, finale

20:00 TENNISTAVOLO – Gare a squadre maschile/femminile, quarti di finale

20:02 CICLISMO SU PISTA – Team Sprint maschile, finale per il bronzo

20:05 LOTTA – Greco-romana 130 kg, finale per il bronzo

20:07 ATLETICA – 400 ostacoli femminile, semifinali

20:07 CICLISMO SU PISTA – Team Sprint maschile, finale per l’oro

20:20 ATLETICA – Salto in lungo maschile, finale

20:30 LOTTA – Greco-romana 130 kg, finale per l’oro

20:35 PALLANUOTO – Quarto di finale femminile: Ungheria-USA

20:50 ATLETICA – 1500 metri maschile, finale

20:50 LOTTA – Libera femminile 68 kg, finale per il bronzo

21:00 CALCIO – Semifinale femminile: Brasile-Spagna

21:00 BEACH VOLLEY – Quarti di finale maschile/femminile

21:00 VOLLEY – Quarto di finale femminile: Italia-Serbia

21:10 ATLETICA – 3000 siepi femminile, finale

21:15 LOTTA – Libera femminile 68 kg, finale per l’oro

21:30 BASKET – Quarti di finale maschile: Brasile-USA

21:30 BOXE – 71 kg maschile, semifinali

21:30 PALLAMANO – Quarto di finale femminile: Norvegia-Brasile

21:40 ATLETICA – 200 metri femminile, finale

21:46 BOXE – 71 kg maschile, semifinali

22:00 BEACH VOLLEY – Quarti di finale maschile/femminile

22:02 BOXE – 50 kg femminile, semifinali

22:18 BOXE – 50 kg femminile, semifinali

22:34 BOXE – 66 kg femminile, semifinali

22:50 BOXE – 66 kg femminile, semifinali

23:06 BOXE – 60 kg femminile, finale

Olimpiadi, italiani in gara: come vederli in tv e streaming

I Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono trasmessi in diretta tv, in chiaro, sui canali Rai e in streaming gratuito su Rai Play. Le Olimpiadi sono inoltre visibili su Eurosport, canale disponibile via satellite su Sky, e in streaming su Discovery+, Sky Go, Now, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.