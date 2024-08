Tamberi diretta Olimpiadi: segui tutte le gare di oggi LIVE

Proseguono le Olimpiadi di Parigi , con la dodicesima giornata di gare. Tante altre medaglie in palio con il programma che prosegue. L'attenzione dei tifosi azzurri è però tutta sulle condizioni di Gianmarco Tamberi , che continuano a preoccupare alla vigilia del suo debutto. Segui tutti gli aggiornamenti della giornata in diretta .

11:20

Jacobs senza successo: cosa sta succedendo

Il tecnico di Marcell è stato espulso dai Giochi dopo l'accusa di molestie: la situazione e cosa cambia ora per l'azzurro. LEGGI TUTTO

11:05

Lotta, Liuzzi non supera la pesatura e viene squalificata

L'azzurra Emanuela Liuzzi, iscritta alla gara femminile dei 50 kg stile libero di lotta, non ha superato le operazioni di peso. La sua avversaria, la mongola Otgonjargal Dolgorjav, vince a tavolino la partita in programma.

10:55

Battocletti: "Fiera del mio percorso"

"Grazie grazie grazie. Devo ringraziare tutti voi per la vicinanza perché mai mi sarei aspettata così tanto calore. Un grazie va anche a questa città che mi ha fatto capire quanto i limiti debbano essere superati giorno dopo giorno". Così su Instagram la mezzofondista azzurra Nadia Battocletti. "Fiera del percorso che ho fatto fino a qui - ha scritto ancora -, un 4° posto che mi da tanta sicurezza e che sarà un tassello importante per la mia crescita. Parigi2024 questo non è un addio, ma un arrivederci perché ci rivediamo venerdì per i 10000! Au revoir Paris".

10:45

1500 metri, fuori Vissa e Del Buono

Niente da fare per Sintayehu Vissa e Federica Del Buono nelle batterie dei 1500 metri femminili a Parigi 2024. Sintayehu Vissa ha corso con il miglior tempo italiano sui 1500 dal 1982 in 4:00.69, seconda solo a Gabriella Dorio. Un tempo che però non è bastato per la semifinale. Del Buono ha chiuso al 14esimo posto in 4'10"14. Attesa per i ripescaggi.

10:40

Senna ancora inquinata: annullato l'allenamento di nuoto

Non sembrano avere fine i problemi della Senna, con gli allenamenti di nuoto in acque libere che sono stati cancellati a causa dell'acqua che gli organizzatori hanno definito "non adatta per nuotare". Si tratta del quinto allenamento annullato dall'inizio dei Giochi, con i primi quattro che hanno riguardato il triathlon, disciplina la cui gara maschile, sempre a causa dell'inquinamento, era poi stata rinviata di un giorno. Ora c'è quindi incertezza sullo svolgimento delle gare di nuoto in acque libere nelle date previste.

10:30

Ammirati, l'offerta milionaria dopo l'incidente hot

Non è riuscito a vincere la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi ma Anthony Ammirati potrebbe guadagnare molto di più grazie all'incidente hot che l'ha visto protagonista. LEGGI TUTTO

10:20

Olimpiadi, attesa per l'esordio di Iapichino

Cresce l'attesa per le qualificazioni del salto in lungo di Larissa Iapichino, primatista indoor di salto in lungo che farà il suo esordio nei Giochi Olimpici dopo il forfait per infortunio a Tokyo. LEGGI TUTTO

10:05

Tuffi, inizia Marsiglia

Iniziano le qualificazioni del trampolino 3m con Lorenzo Marsiglia che realizza 69.75 punti.

9:55

Italvolley, le azzurre sfidano la Serbia

Nel programma spicca l'Italvolley femminile, che proverà a superare i quarti contro la Serbia dopo la sfida al cardiopalma della Nazionale maschile contro il Giappone.

9:45

Olimpiadi, l'Italia inizia con i tuffi

Il programma della giornata degli azzurri si aprirà alle ore 10 con le qualificazioni dei tuffi maschile trampolino 3m: in gara Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci.

9:35

Battocletti quarta, respinto il controricorso: cosa è successo

Nella notte la giuria di World Athletics ha accolto il ricorso del Kenya in merito alla squalifica di Kipyegon. Ecco cosa è successo. LEGGI TUTTO

9:28

Olimpiadi, tutte le gare e le finali della giornata

Il programma completo con tutte le gare e le finali di oggi: dall'atletica (200m femminili, 1500m maschili, lancio del martello, salto in lungo, 3000 siepi) alle ultime sfide della boxe femminile. LEGGI TUTTO

9:20

Tamberi è a Parigi: come sta

Il campione di Tokyo, dopo l'annuncio del ricovero, è partito intorno alle 16.30 da Fiumicino, sbarcando a Charles De Gaulle nel tardo pomeriggio. Ecco le prime parole sulle sue condizioni. LEGGI TUTTO

9:10

Olimpiadi, gli italiani in gara: il programma

Oggi, martedì 6 agosto, nuove possibilità di medaglia per gli azzurri con le finali di Mattia Furlani nel salto in lungo, Pietro Arese nei 1500m e Sara Fantini nel lancio del martello. Spicca anche l'Italvolley femminile: il programma completo. LEGGI TUTTO

9:00

Olimpiadi Parigi 2024, dodicesima giornata di gare

L'Italia torna a gareggiare a caccia di nuove medaglie dopo i trionfi di ieri con Alice D'Amato nella trave e di Bacosi-Rossetti nello skeet.

