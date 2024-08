Iapichino diretta Olimpiadi: segui la gara di salto in lungo LIVE

PARIGI - Finalmente ci siamo, ecco la prima Olimpiade di Larissa Iapichino, primatista indoor di salto in lungo che fa l’esordio in una competizione a cinque cerchi. Forfait a Tokyo 2020 per un infortunio prima della partenza. Ora si fa sul serio e si va a caccia di una storica medaglia. Si parte oggi con le qualificazioni. Segui tutto in diretta.

11:26

Il primo salto della Iapichino

Eccolo il primo salto di Larissa: 6m e 60. Non male come primo balzo all’Olimpiade: miglior misura del suo gruppo. Certo, si può fare meglio.

11:19

Iniziano le qualificazioni del salto in lungo donne

Si parte in pedana con le protagoniste del salto il lungo donne gruppo A e gruppo B (dove compare la nostra Larissa).

11:08

I numeri della Iapichino

Larissa, figlia di Fiona May (argento Olimpico ad Atlanta 1996 e Sidney 2000) arriva in pedana con un personale all’aperto di 6,95m e del record italiano indoor di 6,97m.

11:00

La carica di Larissa Iapichino

"L'importante è arrivare con gli artigli ben affilati, tanta voglia di saltare e di dare il meglio. Alla fine quello che si può fare è saltare il più lungo possibile e avere anche un briciolo di fortuna, che non guasta mai. Puoi controllare quello che fai tu, quello che fanno gli altri non lo puoi controllare".

10:52

Atletica, le notizie dalla pista

Niente da fare per Sintayehu Vissa e Federica Del Buono nelle batterie dei 1500 metri femminili a Parigi 2024. Sintayehu Vissa ha corso con il miglior tempo italiano sui 1500 dal 1982 in 4:00.69, seconda solo a Gabriella Dorio. Un tempo che però non è bastato per la semifinale. Del Buono ha chiuso al 14esimo posto in 4'10"14. Attesa per i ripescaggi.

10:44

Iapichino e non solo: tutti gli italiani in gara oggi

Non solo salto in lungo con Larissa Iapichino. Qui tutto il programma con gli azzurri in gara oggi, martedì 6 agosto.

10:25

Iapichino, a che ora in gara

Larissa è pronta a saltare alle ore 11.15. In pedana ci si gioca l’accesso in finale.

10:15

Salto in lungo, tocca alla Iapichino

Larissa a caccia della finale di salto in lungo. L’azzurra a Roma, durante gli Europei, ha vinto l’argento. Punta a confermarsi tra tante avversarie forti.

Parigi - Stade de France