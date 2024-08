Senna inquinata, clamoroso test stanotte alle 4: attesa per i risultati

La situazione è a dir poco critica: tra due giorni inizia il nuoto in acque libere ma la preoccupazione per la Senna non accenna a diminuire. Anzi. Nonostante a Parigi non piova da giorni il fiume continua ad essere un problema tanto che gli organizzatori non solo hanno annullato le prove ma hanno programmato un nuovo test. Quando? Stanotte alle 4.