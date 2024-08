Denuncia shock di Peaty: "Al Villaggio olimpico ci sono vermi nel cibo"

Adam Peaty, il grandissimo nuotatore britannico sconfitto a Parigi da Nicolò Martinenghi nei 100 rana e positivo, subito dopo, al Covid, ha parlato in patria delle difficili condizioni del villaggio olimpico. Parole durissime, soprattutto per quello che ha riferito Peaty: "L'alimentazione non è abbastanza buona per il livello che ci si aspetta dagli atleti. In fin dei conti, dobbiamo fare del nostro meglio. A Tokyo il cibo era incredibile, proprio come a Rio de Janeiro . Ma questa volta non c'erano abbastanza opzioni alimentari proteiche, c'erano lunghe file e attese di 30 minuti per mangiare".