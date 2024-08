Senna, la triatleta belga ricoverata: "Tre giorni di vomito e diarrea"

PARIGI (Francia) - "Gli esami del sangue hanno dimostrato che ho contratto un virus (non Escherichia Coli). Dopo tre giorni di vomito e diarrea, che mi hanno debilitata molto: domenica ho avuto bisogno di cure mediche più importanti in clinica". Claire Michel, la triatleta belga che è stata male dopo aver gareggiato nella Senna per la prova individuale ai Giochi di Parigi, ha chiarito in un post cosa le accaduto realmente. "Sono uscite informazioni contrastanti - ha detto l'atleta - e volevo chiarire alcune cose. Intanto ringraziare l'equipe medica del Team Belgio e tutti i dottori e gli infermieri dell'infermeria del Villaggio olimpico: io sto gradualmente migliorando e oggi sono tornata a casa, in Belgio". La squadra, alla luce dei problemi di salute della Michel non si era presentata per la staffetta mista del triathlon. "Il team ha sostenuto appieno la decisione di non presentarsi - sottolinea - ma il mio cuore va ai miei compagni che hanno perso la possibilità di gareggiare. Il Belgio è un paese relativamente piccolo, ma con una forte tradizione nelle staffette in diversi sport. Il nostro era un progetto iniziato a Tokyo, e volevamo migliorare la nostra prestazione per ispirare le future generazioni. Grazie a tutti per i messaggi di pronta guarigione, sto facendo del mio meglio per stare bene".