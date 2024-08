Programma Olimpiadi oggi: finali, medaglie, dove vedere le gare in tv e streaming

PARIGI - La settimana dell’atletica. Dalle 7.30 fino a tarda sera tra marcia (staffetta mista) e i 3000 siepi, l’Olimpiade è tutta in pista o quasi. Tanta attesa anche per le finali di boxe e per il ciclismo su pista, con la nostra Italia protagonista. In mattinata fino al tardo pomeriggio va in scena anche la lotta. E poi pallamano, pallanuoto, pallavolo e ancora vela. Anche qui gli azzurri si giocano una medaglia. Ecco il programma completo.