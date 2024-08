Diretta Olimpiadi, vela e non solo: segui le gare di oggi LIVE

PARIGI - Tamberi e non solo, tanti protagonisti azzurri impegnati oggi, mercoledì 7 agosto, nelle Olimpiadi di Parigi 2024. E in palio ci sono medaglie importanti. Nel ciclismo su pista Consonni, Ganna, Lamon e Milan si giocano il bronzo. Match fondamentale per il Settebello contro l’Ungheria e poi la pallavolo maschile: super sfida alla Francia che vale l’accesso in finale. Medaglia in palio anche nella vela (nacra) con la coppia Tita-Banti. Tutte le gare in diretta.

12:05

Olimpiadi: Canoa Sprint, Tacchini punta ai quarti

Nulla da fare per Carlo Tacchini che nella terza batteria di qualificazione arriva alle spalle di Chirila e Bart. L'azzurro cercherà la qualificazione alla finale gareggiando nel ripescaggio dei quarti di finale.

11:55

Olimpiadi: Tamberi e Sottile in finale di salto in alto

Si è appena conclusa la gara di qualificazione per la finale di salto in alto maschile. I due azzurri Gianmarco Tamberi e Stefano Sottile si qualificano per la finale. Insieme ai due azzurri gareggeranno per la medaglia d’oro altri dieci atleti: McEwen, Kerr, Barshim, Woo, Akamatsu, Beckford, Raats, Stefela, Doroshchuk e Ivanov.

11:50

Olimpiadi: tuffi trampolino 3 mt, Marsaglia fuori dalla finale

L'azzurro Lorenzo Marsaglia ha fallito l'accesso in finale nella gara di tuffi dal trampolino da 3 metri

11:44

Olimpiadi: Canoa Sprint, Craciun chiude al quarto posto

Nella prima batteria per le qualificazioni l'azzurro Nicolae Craciun fallisce la sua prova chiudendo al quarto posto: dovrà sperare nella gara dei quarti di finale.

11:29

Olimpiadi: tuffi trampolino 3 mt, Marsaglia si allontana dalla finale

Si allontana la finale dei tuffi dal trampolino dei 3 metri per Lorenzo Marsaglia: l'italiano nel quinto tuffo ha conquistato soltanto 45.90 punti.

11:17

Olimpiadi: tuffi trampolino 3 mt, Marsaglia al 15º posto

Nelle qualificazioni per la finale, l'italiano Lorenzo Marsaglia dopo il quarto tuffo è al nono posto: l'azzurro ha totalizzato 266.35 punti, è ancora in corsa per un posto in finale.

11:00

Olimpiadi: Taekwondo, iniziate le qualificazioni

Sono iniziate al Grand Palais le qualificazioni di Taekwondo nella gara dei -58 kg uomini: l'azzurro Vito Dell'Aquila entrerà in scena agli ottavi di finale. Il suo combattimento è previsto - da programma olimpico - per le ore 12.37

10:50

Olimpiadi: tuffi trampolino 3 mt, Marsaglia è al 15º posto

Nelle qualificazioni per la finale, l'azzurro Lorenzo Marsaglia dopo tre tuffi è al quindicesimo posto con 198 punti. L'atleta della Marina Militare cerca un posto tra i primi dodici che prenderanno parte alla finale per l'oro.

10:34

Palmisano: "Ho avuto il covid prima delle gare"

Antonella Palmisano commenta la sua prova nella marcia staffetta mista: "Non è stata un'Olimpiade propizia per me - commenta la marciatrice azzurra - ho avuto il covid che ha compromesso la mia Olimpiade, condizionando le mie prestazioni: abbiamo tenuto tutto nascosto per non accrescere la preoccupazione tra i miei compagni".

10:27

Olimpiadi: i nuotatori azzurri non si allenano sulla Senna

Questa mattina per i nuotatori era previsto un allenamento per le gare di fondo nella Senna. Ma gli atleti azzurri, in sintonia con lo staff tecnico, hanno deciso di allenarsi in piscina piuttosto che provare il campo gara. Giulia Gabbrielleschi, Ginevra Taddeucci, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri stanno rifinendo la preparazione presso una piscina del circuito olimpico. ‘’Ci fidiamo degli organizzatori e delle professionalità medico-scientifiche deputate ai controlli della Senna - ha dichiarato il tecnico azzurro Fabrizio Antonelli - ma preferiamo evitare rischi di contaminazioni di qualsiasi genere provando il campo gara".

10:24

Olimpiadi: marcia staffetta mista, l'Italia chiude al sesto posto

La Spagna (Martin-Perez) vince la marcia a staffetta mista con la spagnola Maria Perez prima sul traguardo sotto la Tour Eiffel con il tempo di 2h 50' 31", al secondo posto c'è l'Ecuador che festeggia il secondo posto con Pintado-Morejon, al terzo posto c'è l'Australia (Cowley-Montag) che nell'ultima frazione ha conquistato il terzo posto. Delusione in casa Italia: gli Azzurri Stano-Palmisano chiudono al sesto posto con 3'23" di ritardo sui vincitori.

10:08

Olimpiadi: marcia staffetta mista, Palmisano è quinta

Nell'ultima frazione della marcia a staffetta mista la coppia formata da Massimo Stano e Antonella Palmisano perde quota: a tre km dal traguardo Antonella Palmisano è al quinto posto con un distacco considerevole sulla peruviana Garcia Leon che al momento insegue la zona medaglie. Guida la corsa la spagnola Perez, al secondo posto l'ecuadoriana Morejon, al terzo posto l'australiana Montag.

10:00

Olimpiadi: marcia staffetta mista, Palmisano non tiene il passo

L'azzurra perde ancora secondi nei confronti dell'australiana Montag: anche la peruviana Garcia Leon la supera: ora l'italiana è al quinto posto

9:55

Olimpiadi: marcia staffetta mista, Palmisano al quarto posto

A sette km dal traguardo, Antonella Palmisano è costretta a cedere il terzo posto all'australiana Montag che è stata appena ammonita: il warning potrebbe frenare l'andatura dell'australiana che ha appena superato l'azzurra

9:54

Olimpiadi: marcia staffetta mista, Palmisano perde terreno

L'azzurra Antonella Palmisano in questa ultima frazione perde quattro secondi rispetto all'australiana Montag che insidia il terzo posto dell'italiana che ora deve respingere il ritorno dell'australiana Montag ora a soli cinque secondi

9:40

Olimpiadi: marcia staffetta mista, Palmisano al terzo posto

Antonella Palmisano sarà chiamata a percorrere 10 km e 750 mt. Attualmente è al terzo posto e ha 22 secondi di vantaggio sull'australiana che la segue al quarto posto. In vetta c'è la spagnola Perez che aumenta il proprio vantaggio sull'ecuadoriana Morejon: ha sette secondi di vantaggio

9:36

Olimpiadi: marcia staffetta mista, tocca alla Palmisano

Inizia l'ultima frazione: lo spagnolo Martin conduce la gara dopo l'ammonizione all'acuadoriano Bryan Pintado. Massimo Stano consolida il terzo posto con 16 secondi di vantaggio sull'australiano Cowley. Arriva il cambio, entrano in scena le donne: Antonella Palmisano è chiamata a conservare il terzo posto portato in dote da Massimo Stano. L'azzurra dovrà recuperare 47 secondi dalla coppia di testa.

9:25

Olimpiadi: marcia staffetta mista, in testa Pintado e Martin

Il passaggio al 28.4 km vede in testa l'ecuadoriano Pintado affiancato dallo spagnolo Martin. Massimo Stano è al terzo posto con 29 secondi di ritardo, con l'italiano in vantaggio di 14 secondi sugli inseguitori

9:20

Olimpiadi: marcia staffetta mista, Stano consolida il terzo posto

Aumenta il divario con la coppia di testa, ma aumenta anche il distacco dagli inseguitori: Massimo Stano consolida il terzo posto con dieci secondi di vantaggio sulla coppia australiana.

9:15

Olimpiadi: marcia staffetta mista, Stano al terzo posto

L'azzurro Massimo Stano allunga il passo sugli inseguitori e consolida il terzo posto: il distacco dell'italiano rispetto alla coppia di testa Pintado-Martin è di 19"

9:13

Olimpiadi: marcia staffetta mista, comanda l'Ecuador

L'atleta dell'Ecuador Pintado conduce la gara, al secondo posto c'è lo spagnolo Martin, al terzo posto l'italiano Massimo Stano. L'azzurro ha accorciato incredibilmente la misura rispetto agli avversari e ora è in zona medaglie.

9:05

Olimpiadi, marcia staffetta mista, Azzurri in affanno

La coppia Stano-Palmisano sta portando avanti la staffetta mista: al momento Stano è al settimo posto con 14" di distacco dal leader della corsa

9:00

Olimpiadi, quanti italiani protagonisti: si parte con Tamberi

Dalla marcia mista allo Stade de France per l'atletica su pista. Occhi su Tamberi e gli altri azzurri. Inizia da qui questo mercoledì di Olimpiade da vivere sognando altre medaglie.

