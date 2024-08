Tamberi distrutto, il bacio alla moglie Chiara è da brividi

Giorni complicati per Gianmarco Tamberi . Prima i problemi di salute, poi la sofferta qualificazione alle Olimpiadi 2024. Per fortuna l'atleta può contare sempre sul suo punto fermo: la moglie Chiara Bontempi . Tra i due un tenero bacio che ha commosso tutti, anche i meno romantici, al termine delle gare. Anzi, c'è chi voleva vedere di più: "Ci hanno fatto la grazia di una sequenza di tre secondi... senza parole", si è lamentato un utente. La coppia è unita da tempo: sono convolati a nozze nel 2022 dopo tredici anni d'amore.

Chi è la moglie di Tamberi, Chiara Bontempi

Classe 1995, Chiara Bontempi è originaria di Ancona. Sua madre possiede un negozio di articoli per la casa, Blanc Mariclo. Suo padre è invece l'ex pilota Piergiorgio Bontempi. Ha un fratello di nome Francesco. Dopo la laurea ha iniziato a lavorare con Gianmarco Tamberi: segue la parte amministrativa della sua società e si occupa della sua immagine. Si sono conosciuti tramite Facebook nel periodo in cui lui stava lasciando il basket per l'atletica.