Olimpiade, ecco le regate formula Kite

L'Olimpiade di Parigi 2024 vede il debutto della Formula Kite come disciplina olimpica, un evento atteso con entusiasmo sia dagli appassionati di sport acquatici che dagli atleti che hanno dedicato anni di allenamento per raggiungere questo traguardo. La competizione si svolge nella pittoresca cornice delle acque francesi, offrendo uno spettacolo unico nel suo genere grazie alla velocità e all’agilità delle tavole da Kite.



L'Italia partecipa con una squadra di atleti talentuosi e nello specifico con Riccardo Pianosi e Maggie Eillen Pescetto, pronti a gareggiare al massimo livello e a rappresentare il tricolore nella Formula Kite. La delegazione italiana include non solo gli atleti ma anche una folta rappresentanza di genitori e amici degli stessi, un gruppo di supporto fondamentale che ha seguito e sostenuto i giovani kiter nel loro percorso verso le Olimpiadi.



E’ presente anche una delegazione della Classe Kiteboarding e Wingsport Italia (CKWI) testimoniando l'importanza e la crescita di queste discipline nel panorama sportivo nazionale. Tra le figure anche, Irene Tagliente, referente della CKWI per la IV Zona nella Regione Lazio, attiva non solo nel supporto agli atleti, ma anche nella promozione delle attività legate al kiteboarding nella regione lazio ma anche all’occorrenza nei diversi contesti italiani.



La Classe Kiteboarding e Wingsport Italia ha svolto un ruolo cruciale nel supportare gli atleti, fornendo risorse, organizzando eventi e promuovendo lo sport tra i giovani. La partecipazione alle Olimpiadi rappresenta un punto culminante di questi sforzi, un'opportunità per mostrare al mondo il talento e la passione degli atleti italiani.



Le regate di Formula Kite alle Olimpiadi di Parigi 2024, oggi alla terza giornata di regate, sono un evento spettacolare. Gli atleti sono entrati oggi oggi in acqua con un 3o posto nel maschile e 8a nel femminile, ma il poco vento non ha permesso il corretto svolgimento delle regate, interrotte pochi minuti dopo la partenza. Occhi puntati a domani per la decisiva Medal Race. Gli spettatori hanno assistito dalla spiaggia o da imbarcazioni dedicate alle gare emozionanti, caratterizzate da strategia, velocità e spettacolarità, in un contesto olimpico che valorizza l’eccellenza sportiva. Per gli atleti italiani, è un’occasione unica per competere al più alto livello e per ispirare la prossima generazione di kiter.



Nei vicini campi di regata si disputerà sempre domani la Medal Race per la classe Nacra 17 , dove il Finanziere Ruggero Tita in coppia con Caterina Banti(Circolo Aniene) proverà’ a conquistare il secondo oro olimpico, essendosi matematicamente già aggiudicato l’argento. A supporto del Team Italia e degli atleti Fiamme Gialle presente a Marsiglia anche il Capitano Nerone Francesco Comandante del IV Nucleo Atleti Vela della Guardia di Finanza.



Altissima l’allerta sicurezza con anche unità cinofile in spiaggia per garantire la bonifica dell’area prima dell’avvio delle competitioni