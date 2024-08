Italiani in gara Olimpiadi oggi: finali, medaglie, dove vedere le gare in tv e streaming

PARIGI (FRANCIA) - Tanti azzurri in gara oggi (giovedì 8 agosto) alle Olimpiadi di Parigi 2024, alcuni dei quali in corsa per le medaglie. Grande attesa nell'atletica per la finale del lungo donne con Larissa Iapichino e per le batterie dellla 4x100, con la staffetta italiana maschile guidata da Marcell Jacobs che si è presentata in Francia per difendere lo straordinario oro conquistato a Tokyo. Nel concorso individuale di ginnastica ritmica protagoniste poi Baldassari e Raffaeli mentre le azzurre del volley guidate dal ct Julio Velasco sono chiamate ad affrontare la Turchia in semifinale. Nella vela ci sono Tita e Banti in corsa per l'oro nella gara di Nacra 17 rinviata ieri.