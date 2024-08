Programma Olimpiadi oggi: finali, medaglie, dove vedere le gare in tv e streaming

PARIGI (FRANCIA) - Un'altra giornata ricca di gare e medaglie da assegnare oggi (giovedì 8 agosto) alle Olimpiadi di Parigi 2024 . Nell'atletica grande attesa per le batterie delle 4x100 al mattino e per le finali in programma stasera allo Stade de France: lungo donne con Larissa Iapichino, giavellotto uomini, 200 metri uomini, 400 ostacoli donne e 110 ostacoli uomini.

Olimpiadi Parigi 2024: il medagliere aggiornato

Programma Olimpiadi, tutte le gare di giovedì 8 agosto

ARRAMPICATA

10: Boulder&Lead D semifinali

12.28: speed U quarti

semifinali e finale



ATLETICA

10.05: eptathlon D (100 ostacoli, alto, peso, 200)

10.25: peso D qualificazioni

10.35: 100 ostacoli D ripescaggi

11.10: 4x100 D batterie

11.35: 4x100 U batterie

12: 800 U ripescaggi

19.35: 1.500 D semifinali

20: lungo D finale

20.25: giavellotto U finale

20.30: 200 U finale

21.25: 400 ostacoli D finale

21.45: 110 ostacoli U finale



BASKET U

17.30: semifinale Francia-Germania

21: semifinale Usa-Serbia



BEACH VOLLEY

17.00: semifinali U

17.00: semifinali D

21.00: semifinali U

21: semifinali D



BOXE

21.30: 57 kg U semifinali

22.02: 75 kg D semifinali

22.34: 51 kg U finale

22.51: 54 kg D finale



CALCIO U

17: finale 3º posto Egitto-Marocco



CANOA

10.30: C1 200 D batterie, quarti

11.20: C2 500 U semifinali, finale B, finale A

11.40: K4 500 D semifinali, finale A

11.50: K4 500 U semifinali, finale A



CICLISMO SU PISTA

17: omnium U

17.18: keirin D quarti, semifinali, finali

18.01: sprint U quarti, finali 5-8 posto



GINNASTICA RITMICA

10: generale individuale qualificazioni



GOLF

9: individuale D secondo giro



HOCKEY PRATO U

14.00: 3º posto India-Spagna

19.00: 1º posto Germania-Olanda



LOTTA

11: greco romana 67 kg U ripescaggi

11.00: libera 53 kg D ripescaggi

11.00: greco romana 87 kg U ripescaggi

11.30: libera 57 kg U ottavi, quarti, semifinali

11.30: libera 57 kg D ottavi, quarti, semifinali

11.30: libera 86 kg U ottavi, quarti, semifinali

19.30: greco romana 67 kg U finali

20.05: greco romana 87 kg U finali

21.15: libera 53 kg D finali



NUOTO DI FONDO

7.30: 10 km D



PALLAMANO D

16.30: semifinale Svezia-Francia

21.30: semifinale Norvegia-Danimarca



PALLANUOTO D

13: semifinale 5-8 posto Italia-Canada

14.35: semifinale 1-4 posto Olanda-Spagna

18: semifinale 5-8 posto Grecia-Ungheria

19.35: semifinale 1-4 posto Australia-Usa



PALLAVOLO D

16: semifinale Brasile-Usa

20: semifinale Turchia-Italia

PENTATHLON MODERNO

11: individuale U scherma

14.30: individuale D scherma



PESI

15: 59 kg D

19.30: 73 kg U



TAEKWONDO

9: -68 kg U qualificazioni, quarti, semifinali

9.10: - 57 kg D qualificazioni, quarti, semifinali

20.19: -68 kg U finali

20.35: -57 kg D finali



TENNISTAVOLO

10: semifinale squadre U

15: semifinale squadre D

20: semifinale squadre D



TUFFI

10: 3m D semifinale

15: 3m U finale



VELA

12: kite U/D semifinali e finale

Olimpiadi: dove vedere le gare di oggi in tv e in streaming

Le gare olimpiche di Parigi 2024 sono trasmesse in diretta tv in chiaro sui canali Rai e in streaming gratuito su Rai Play. Sono poi visibili su Eurosport, canale disponibile via satellite su Sky, e in streaming su Discovery+, Sky Go, Now, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels. Dirette testuali saranno poi disponibili sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.