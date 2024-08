Olimpiadi diretta, bronzo Pizzolato e Sofia Raffaeli: gare e finali LIVE

PARIGI (FRANCIA) - Dopo la splendida medaglia di bronzo di Ginevra Taddeucci nella prova femminile, la 10 km di fondo maschile alle Olimpiadi di Parigi non regala medaglie agli azzurri. La gara, svolta nelle discusse acque della Senna, si chiude con il quarto posto di Acerenza , beffato nello sprint finale. Per Paltrinieri , dopo l'argento nei 1500 metri e il bronzo negli 800 metri, solo un nono posto. Finale agguantata all'ultimo respiro dalla staffetta 4x400 azzurra con Sito, Aceti, Sibilo e Scotti , ripescata dopo la squalifica della Nigeria. Giornata piena anche per la ginnastica ritmica, con le Farfalle che strappano la qualificazione nell'all-around a squadre. Nel pomeriggio bronzo per Sofia Raffaeli nella ginnastica ritmica e Pizzolato nel sollevamento pesi. Segui la diretta e la cronaca di tutte le gare in tempo reale.

20:13

Malagò e la protesta della Nazionale di pallanuoto

“Protesta non condivisibile così come non lo sono state di certo alcune decisioni arbitrali contro l’Ungheria. Lo dico da uomo delle istituzioni e da membro del CIO”. Malagò ha parlato della protesta della pallanuoto azzurro. Qui tutte le sue parole.

20:04

Takewondo, un azzurro in finale per il bronzo

Simone Alessio lotterà per il bronzo nel torneo olimpico di taekwondo a Parigi, nella categoria -80 kg: sconfitto ai quarti e finito ai ripescaggi, ha avuto la meglio sull'uzbeko Jasurbek Jaysunov e attorno alle 20.35 affronterà lo statunitense CJ Nickolas per una medaglia.

19:53

4x100, vince il Canada: Italia giù dal podio

Non va l’Italia nella 4x100 che si ferma ai piedi del podio. Qui la diretta.

19:49

Non solo bici: ecco chi sono Chiara Consonni e Vittoria Guazzini

Una sorella d’arte e una ragazza che a livello giovanile ha vinto tutto. Ecco il ritratto delle due ragazze d’oro a Parigi 2024.

19:38

Atletica, tra poco in scena la 4x100

Jacobs, Tortu, Melluzzo e Patta saranno i protagonisti della 4x100 tra poco in scena. Qui tutti i dettagli e la diretta.

19:29

La gioia della Raffaeli

"In ogni gara vuoi dare il massimo, io l'ho fatto anche oggi. Dopo ieri ho creduto che potevo vincere, ho sbagliato oggi e sono arrivata terza. Alle volte capita di sbagliare e non avere ciò che si vuole, mi dà la forza di andare avanti e affrontare i prossimi quattro anni". Lo ha detto Sofia Raffaeli in zona mista dopo la medaglia di bronzo ottenuta nella gara individuale di ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Parigi 2024

19:11

Medagliere Italia, superati gli ori di Tokyo

Per l'Italia quella del ciclismo donne è l'undicesima medaglia d'oro ai Giochi di Parigi, superato così il numero di successi di Tokyo 2020. Chiara Consonni è la sorella di Simone, campione olimpico nell'inseguimento a squadre a Tokyo.

19:01

Ciclismo donne su pista: oro Italia!

Impresa incredibile di Vittoria Guazzini e Chiara Consonni nella Madison femminile di ciclismo su pista alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le due azzurre sono medaglia d'oro con un punteggio totale di 37 punti. Medaglia d'argento alla Gran Bretagna con 31 punti e bronzo ai Paesi Bassi con 28 punti.

19:00

Pizzolato dopo il bronzo: “Ho dato tutto, ma…”

“È stata una gara dura. Sono molto soddisfatto, anche se rimango ancora con l'amaro in bocca perché si poteva fare meglio. Per questo già da oggi inizieremo a lavorare per prepararci al meglio per Los Angeles, per raggiungere il nostro obiettivo". Lo dice Antonino Pizzolato dopo la medaglia di bronzo del sollevamento pesi a Parigi 2024. "Io ho dato il massimo in ogni prova, soprattutto l'ultima, dove ho veramente messo tutto me stesso. Ringrazio la mia famiglia e tutte le persone che mi sono state vicine in questi anni di allenamento e di difficoltà legate all'infortunio”.

18:44

Ginnastica ritmica, la gioia della Baldassari

“Sono contentissima di questo finale. Quattro esercizi senza errori e poi finire con il sorriso per il lavoro fatto: sono super contenta per come è andata". Milena Baldassarri non nasconde il proprio sorriso dopo l'ottavo posto conquistato nell'all-around di ginnastica ritmica a Parigi 2024.

18:31

Pallavolo, la delusione di Michieletto

“Oggi sono mancati i dettagli, perché in campo c'eravamo a differenza della partita con la Francia. Forse nelle ultime gare si è vista la poca esperienza di questo gruppo, con la Francia il divario è stato più netto, oggi c’è sempre mancata qualcosa, una giocata, una palla in più. Certo il dispiacere è grande, ma guardiamo il bel percorso fatto fin qui, dobbiamo essere orgogliosi di essere in semifinale e ci portiamo a casa le belle partite giocate”.

18:15

Pallavolo, le parole di Romanò

"Abbiamo fatto una bella partita, l'abbiamo giocata bene secondo me, sapevamo che dovevamo stare attaccati a loro per farli giocare un po' peggio. Poi ai vantaggi sono stati più bravi loro. E' un 3-0 non tanto veritiero per la partita che abbiamo fatto. Onore a loro che vanno sul podio, noi siamo nella situazione più brutta, c'è un posto su quattro che è brutto e ci siamo capitati noi".

18:04

Baldassarri: "Contenta di questa finale, esercizi senza errori"

"Sono super contenta di come è andata questa finale, ho portato a casa tutti gli esercizi senza errori e sono felice di aver finito con il sorriso contenta del lavoro fatto. Ci alleniamo tutti i giorni per 8 ore, gli esercizi sono studiati nel minimo dettaglio. Sono felice di aver condiviso con Sofia (Raffaeli, ndr) questo grande giorno e non vedo l'ora di abbracciarla. Dopo Tokyo avevo detto basta, e ora? Non lo so, vediamo, come andrà", Così a Raisport Milena Balsdassarri, ottava nell'all around di ginnastica ritmica.

17:55

Pallavolo: niente bronzo per gli azzurri

Niente medaglia di bronzo di Parigi 2024 per gli azzurri della pallavolo. Hanno perso la finale per il terzo posto contro gli Usa per 3-0 (25-23, 30-28, 26-24): IL MATCH QUI

17:43

Sofia Raffaeli vince il bronzo!

Sofia Raffaeli vince la medaglia di bronzo nella finale all-around individuale di ginnastica ritmica! L'azzurra ha chiuso al terzo posto le quattro rotazioni degli attrezzi leggeri, dietro alla tedesca Darja Varfolomeev, oro con 142.850, e alla bulgara Borjana Kaleyn (140.600). Quarto posto per una delusissima tedesca Kolosov (132.250). Ottavo posto per l'altra azzurra Milena Baldassarri, con 129.700. È un traguardo storico per lo sport italiano: si tratta della prima medaglia olimpica vinta da un'azzurra nel concorso individuale.