Italiani in gara Olimpiadi oggi: finali, medaglie, dove vedere le gare in tv e streaming

Olimpiadi Parigi 2024: il medagliere aggiornato

ATLETICA

10.05: eptathlon D lungo Gerevini

10.40: 4x400 D Italia

11.05: 4x400 U Italia

11.20: eptathlon D giavellotto Gerevini

11.30: 800 U semifinaliBarontini, Tecuceanu

20.10: triplo U finale Diaz 20.15: eptathlon D800 Gerevini

20.55: 10.000 D finale Battocletti

BREAKDANCE

16: qualificazioni D Sandrini

CANOA

11.30: C1 1000 U semifinali Tacchini

CICLISMO SU PISTA

14: sprint D qualificazioni Fiorin, Vece

18.09: madison D finale Consonni, Guazzini

GINNASTICA RITMICA

10: qual. concorso generale a squadre Italia

14.30: finale concorso generale individuale Baldassari, Raffaeli

GOLF

9: Individuale D terzo giro Fanali

LOTTA

11.30: libera 74kg U ottavi Camino

NUOTO ARTISTICO

19.30: duo tecnico Cerruti-Ruggiero

NUOTO DI FONDO

7.30: 10km U Acerenza, Paltrinieri

PALLANUOTO U

13: semifinale 5º-8º p. Italia-Spagna

PALLAVOLO U

16: finale 3º posto Italia-Usa

PENTATHLON MODERNO

13: individuale U semifinali Cicinelli, Malan

PESI

15: 89kg U Pizzolato

TAEKWONDO

9.10: -80kg U ottavi Alessio

TUFFI

10: 10m U qualificazioni Giovannini, Larsen

15: 3m D finale Pellacani

VELA

12.13 : Kite finale U Pianosi

Olimpiadi: dove vedere le gare di oggi in tv e in streaming

Tutte le gare valevoli per le Olimpiadi di Parigi 2024 sono trasmesse in diretta tv in chiaro sui canali Rai e in streaming gratuito su Rai Play. Sono poi visibili su Eurosport, canale disponibile via satellite su Sky, e in streaming su Discovery+, Sky Go, Now, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels. Dirette testuali saranno poi disponibili sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.