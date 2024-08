Olimpiadi, ecco quanto hanno guadagnato i medagliati azzurri: cifra record

La delegazione azzurra presente alle Olimpiadi di Parigi ha già battuto un record, legato ai premi pagati agli atleti che hanno portato a casa una medaglia. Nonostante fino ad oggi il numero dei podi sia inferiore a quello di Tokyo, il Coni ha superato la cifra elargita nell'edizione giapponese di tre anni fa. Attualmente le 30 medaglie vinte (10 ori, 11 argenti e 9 bronzi) hanno portato il totale premi a 6 milioni e 240 mila euro, ai quali vanno aggiunti come minimo 1 milione e 170 mila euro in caso di argento della nazionale di Julio Velasco oppure 2 milioni e 340 mila euro in caso di oro.