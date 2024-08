Travis Scott, rissa a Parigi: la polizia lo ferma con la maglia di un ex Juve

PARIGI (FRANCIA) - Notte brava a Parigi per Travis Scott che è stato fermato all'alba di oggi (9 agosto) nella capitale francese, dove in questi giorni sono in corso le Olimpiadi. E le immagini del celebre rap statunitense portato via dalla polizia sono divenute presto virali per un dettaglio che non è sfuggito ai suoi fan e ai tifosi di calcio.