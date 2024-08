Programma Olimpiadi oggi: finali, medaglie, dove vedere le gare in tv e streaming

PARIGI - Manca poco alla chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024. Ma è ancora tempo di gare con la gara regina dei Giochi, la maratona in scena alle 8. Tanta atletica in pista: finali di salto in alto, degli 800, giavellotto, 100 ostacoli e soprattutto delle 4x100 sia maschile che femminile. Gli occhi di tutta la Francia sono sulla finale di basket, super match contro gli Stati Uniti. Poi beach volley, boxe, ciclismo su pista, lotta, pallanuoto, pallavolo e tanto altro. Ecco tutto il programma di oggi.