Italiani in gara Olimpiadi oggi: finali, medaglie, dove vedere le gare in tv e streaming

PARIGI - C’è spazio ancora per qualche medaglia in casa azzurra. Tanti italiani ancora a caccia di soddisfazioni nella penultima giornata delle Olimpiadi di Parigi. Attesa per Tamberi, che in serata tenterà l’impresa di confermarsi campione olimpico nel salto in alto. Poco dopo toccherà ai ragazzi della 4x400 provare a centrare una medaglia. E ancora: ciclismo, ginnastica ritmica, pentathlon e tanto altro. Ecco il programma completo.