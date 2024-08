Tenas fermato all'aeroporto dopo l'oro, tutta colpa della medaglia: il video virale

MADRID (Spagna) - Giochi di prestigio, tornando dai Giochi. Il ritorno in patria del portiere spagnolo Arnau Tenas non è passato inosservato, se non altro perché ha accesso l’allerta dei metal detector dell’aeroporto di Barajas. Gli uomini della sicurezza hanno ordinato al giocatore della nazionale di calcio spagnola di tornare sotto al Metal detector, ma a quel punto l’estremo difensore del Paris Saint Germain ha svelato il motivo dell’allarme.