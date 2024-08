Programma Olimpiadi oggi: finali, medaglie, dove vedere le gare in tv e streaming

PARIGI - Ultima giornata di Giochi a Parigi, ma è ancora tempo di gare. In mattinata la maratona delle donne per le vie della città. Poi basket donne (ancora Francia-USA per l’oro), tanto ciclismo su pista e lotta. Alle 13 spicca la finale di pallavolo tra le nostre azzurre allenate da Velasco e le statunitensi. Tutte le gare termineranno nel primo pomeriggio, poi alle 20 la cerimonia di chiusura. Ecco il programma completo.