Cerimonia di chiusura diretta Olimpiadi Parigi 2024: segui serata LIVE

Stati Uniti e Francia: i portabandiera

Gli Stati Uniti hanno designato la leggendaria nuotatrice Katie Ledecky, che ha raggiunto il record di nove ori olimpici, insieme al canottiere Nick Mead, per rappresentarli. Per la Francia, i padroni di casa, i portabandiera saranno il rugbista Anthony Dupont e Pauline Ferrand-Prevot, vincitrice dell'oro nella mountain bike femminile.

"Records", lo show della cerimonia di chiusura

Fulcro della serata, una sorta di show operistico chiamato ''Records' (che in inglese significa anche 'archivi'), tra rievocazioni passate ed immaginario futurista. Più di 100 artisti, acrobati, ballerini e circensi si uniranno ad star di fama internazionale in varie performance musicali. Parte dello spettacolo, riferiscono gli organizzatori, si svolgerà in aria, accompagnato da effetti di luce e dall'esuberanza dei costumi, con l'obiettivo di portare gli spettatori - sia quelli a casa, sia i presenti - "in un viaggio nel passato, alle origini dei Giochi, ma anche nel futuro e, infine, in un universo senza tempo".

Imane Khelif sarà la portabandiera dell'Algeria

Imane Khelif sarà la portabandiera dell'Algeria nella cerimonia di chiusura dei Giochi olimpici di Parigi 2024. Allo Stade de France stasera la pugile campionessa olimpica, icona di questi Giochi per gli attacchi di genere subiti, sfilerà con il campione dell'atletica Djamel Sedjati per rappresentare il paese nordafricano. La pugilatrice ha presentato una denuncia a Parigi per cyberbullismo aggravato, affermando di essere stata vittima di polemiche, amplificate on line, su questioni riguardanti il suo genere. Lo ha annunciato l'avvocato della Khelif, Nabil Boudi. "Appena premiata con la medaglia d'oro, la pugilatrice ha deciso di avviare una nuuova battaglia - ha scritto l'avvocato in un comunicato - quella della giustizia, della dignità e dell'onore". Il legale aggiunte di aver "depositato oggi una denuncia per fatti di cybermolestie aggravate alla procura incaricata della lotta contro l'incitamento all'odio on line presso la procura di Parigi".

Paltrinieri e Fiamingo portabandiera dell'Italia

Una coppia, anche nella vita, a rappresentare l'Italia nella cerimonia di chiusura dei Giochi di Parigi. Sono Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo i portabandiera azzurri domani, quando allo Stade de France, calerà il sipario sulle olimpiadi della capitale francese. I due, che sono fidanzati da tre anni - galeotte le passate Olimpiadi a Tokyo con annuncio social a gare completate -, sfileranno davanti alla delegazione italiana. Il campione di nuoto, che è stato impegnato fino alla fine con la gara nella contestata Senna, chiudendo la 10 km solo al nono posto, ha invece lasciato il segno in piscina con l'argento e il bronzo nei 1500 e 800 stile libero. La spadista si porta invece a casa l'oro nella prova a squadre: i due fidanzati hanno gareggiato in contemporanea lo scorso 30 luglio, conquistando il podio a distanza di un quarto d'ora. E Fiamingo è rimasta nella Ville Lumiere al fianco di Super Greg che ha concluso solo ieri le sue gare. Dunque una scelta di coppia anche per la sfilata finale in virtù dei risultati ottenuto dai due azzurri ai Giochi (in apertura sul battello sulla Senna a sventolare il tricolore erano stati Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo). Tre anni fa invece in Giappone la bandiera era stata consegnata a Marcell Jacobs, grande protagonista a Tokyo con il doppio oro nei 100 e nella staffetta 4X100. Fiamingo, 33 anni, e Paltrinieri, 30 il prossimo settembre, non hanno chiuso le porte alle prossime Olimpiadi: a Los Angeles la spadista vuole esserci, il nuotatore ha detto che intanto si ferma un po' per ricaricare le batterie e poi ragionerà se virare solo sulle acque libere e preparare al top la 10 km.