Tamberi a Casa Italia a sorpresa: "Ho avuto una nuova colica". Poi il duro racconto

Tamberi, come sta ora dopo la colica renale

Gimbo, tra l'altro, non sta bene perché ha avuto una nuova colica: "Ho preso di nuovi antidolorifici. Tutto è arrivato nel momento sbagliato, ho dimostrato l'attaccamento ai nostri colori. Lo dovevo a me, a chi mi ha scelto capitano e portabandiera, sono contento di averci provato. Los Angeles? Beh, anche l'Australia...". Tamberi ride, ma è un sorriso davvero amaro e la voce bassa: "Ora torno in Italia e farò ulteriori controlli, domani stesso mi farò vedere capiremo cosa fare". Di certo, e questo Tamberi lo sa bene, il suo amore per i colori azzurri e la voglia di esserci a tutti i costi sono stati un esempio per tanti: "Mi fa un enorme piacere leggere le parole che mi hanno dedicato tante persone. Ho sempre detto a me stessi che è finita si dice solo alla fine. La giornata di ieri è stata molto pesante, prima di avere l'ok dei medici ho cercato di essere freddo, volevo solo scendere in pedana. Mi sono anche stupito di aver fatto il salto a 2.2.2, poi non è andata bene".

Tamberi e le decisioni sul futuro

Gimbo ha garantito che non ha idea di cosa fare adesso, vuole prendersi del tempo: "Ci sarà qualcosa da imparare, forse sì, lo scoprirò poi. Cosa cambierei? Tanto degli ultimi anni. Ho investito tutto me stesso in questa cosa. Ma magari non avrei vinto a Tokyo se non avessi investito così tanto. Quando dico che non me lo merito è perché ho messo questa gara davanti a tutto, mia moglie, gli amici e la famiglia con me. L'avevamo condiviso tutti insieme con dedizione e serietà. Da cosa si riparte? Difficile da dire, dopo Rio (era infortunato, ndr) avevo voglia di riscatto, stavolta era la mia ultima occasione per vedere dove potevo arrivare. Il mio sogno era saltare ieri a Parigi 2.40, c'erano tutti i presupposti. Non so se ci sarà un nuovo obiettivo, adesso è troppo presto". Però magari i Mondiali di Tokyo... "Ora non riesco a vedere di mettere lo sport davanti a tutto. Devo qualcosa alla mia famiglia, a mia moglie e ai miei amici. Voglio una famiglia e vivere una vita non sportiva". Quindi, presto una nuova promessa di nozze con Chiara? Gimbo si lascia un po' andare: "Ah è vero anche quella, anche la fede... Sono stati dei giorni fantastici".