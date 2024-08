Mancinelli esclusiva: "Ecco cosa è scattato in quel momento, dovevo farlo"

Una vita di sacrifici in palestra, ore e ore di giorni e giorni passate a migliorare ogni singolo dettaglio, persino un passato da attrice... E poi? E poi finisce che un’ex atleta , allenatrice di una ginnasta medagliata alle Olimpiadi , ottenga le luci della ribalta per aver presentato un ricorso. Con stile notevole, per carità: a petto in fuori e sguardo avanti, con gli occhi della tigre, la grinta di una leonessa e il portamento di chi crede nelle proprie ragioni.

Ma pur sempre di un ricorso si tratta, un fatto normalissimo nella ritmica. «Come il Var per il calcio o il challenge della pallavolo» ci tiene a sottolineare Claudia Mancinelli , «il mio angelo custode» come l’ha definita la campionessa Sofia Raffaeli. Di Claudia parlano ormai tutti: giornali, social (ha raggiunto 130.000 follower in poche ore), blog ed esperti di comunicazione. e linguaggio del corpo.

Mancinelli, lei è diventata virale lo sa?

«Incredibile, ma non ci posso credere! Si parla solo del mio gesto “eroico”. Una vita intera ridotta a questo (ride, ndr)». Quanti ricorsi avrà fatto in vita sua? «Eh direi parecchi, e di solito si perdono. Il ricorso si fa quando un punteggio non rispecchia quello che credi di aver visto. A Parigi è andata bene».

Con la revisione dei giudici Raffaeli è andata a medaglia.

«Siccome Sofia aveva parzialmente sbagliato alla palla, è scesa in pedana determinatissima per l’esercizio con le clavette. In una finale all around il minimo dettaglio può pregiudicare il risultato. Tutti parlano di quanto ero determinata io, ma lei l’avete vista? Ha eseguito l’esercizio più bello che le ho visto fare. Aveva dato il 110%, io dovevo fare altrettanto».

Cosa è scattato in quel momento?

«Ci siamo confrontate in mezzo secondo. Le ho detto “Ho visto bene?”. Lei mi ha risposto “Ho fatto tutto”. A quel punto sapevo che il suo “tutto” era più alto del punteggio che le avevano dato. Quando ci siamo abbracciate le ho detto “Ce l’hai fatta, ora godiamocela”».

Da ex atleta, quanto è importante un’allenatrice che sa prendersi cura delle ragazze?

«È decisivo. Ho sempre detto che sarei voluta diventare l’allenatrice che avrei sognato da atleta. A Fabriano, il nostro posto del cuore, c’è una sinergia bellissima. Sia con Sofia che con Milena Baldassarri».

Avete preparato i Giochi in pochissimo tempo.

«Le alleno da meno di un anno, ma quando l’obiettivo è condiviso tutto viene più facile».

Quanto tempo trascorre in palestra Sofia Raffaeli?

«Dalle 8 alle 9 ore al giorno, compreso il sabato».

A 20 anni non dev’essere facile.

«Sofia è instancabile. Ora l’ho obbligata ad andare in vacanza, speriamo che non mi chiamino per dirmi che sta sfondando le porte delle palestra».

Puntavate all’oro?

«Certo. Sofia è tra le migliori al mondo. Un bronzo ottenuto dopo qualche errore però ti lascia fiduciosa per ciò che potrà venire. Lei pensa già a Los Angeles».

«Quando arrivi al top pensi di non poter più migliorare. Claudia in meno di un anno mi ha insegnato questo». Sono parole di Raffaeli.

«È la cosa più bella che un’atleta possa dire alla sua allenatrice. Lei era già affermata prima che arrivassi io, non mi prendo meriti che non mi spettano. Anzi, a volte quando sono giù mi dice “Cla, oggi devo essere forte anche per te”».

Lei è stata atleta, ma anche attrice e ballerina. Quante vite ha vissuto?

«Quando ho lasciato la ginnastica mi sono trasferita a Roma per studiare danza e ho iniziato a lavorare nei teatri, nei corpi di ballo, nei musical. Mi sono dedicata alla recitazione e mi sono ritrovata in Canada con gli artisti del Cirque du Soleil. Ho fatto dei film, delle campagne pubblicitarie. Quando ho rivisto la pedana, però, mi sono detta “Questa è casa mia”».

La ginnastica torna da Parigi con 5 medaglie.

«Viviamo un’epoca d’oro che vede artistica e ritmica al top. È bello che dopo i successi al maschile ora siano proprio le donne, da Sofia alle farfalle passando per le fate, a prendersi la scena».