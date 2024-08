Il murale di Egonu e l’oro del cretino

Peccato, davvero un peccato che il cretinismo non sia ancora disciplina olimpica, perché sicuramente ci troveremmo al collo parecchi ori in più. Abbiamo in giro dei talenti assoluti, che tra l’altro non accusano mai coliche renali alla vigilia, sono sempre in gambissima e nemmeno pagano il peso della fatica. Ogni giorno nuovi, freschi, efficientissimi. E appena capita l’occasione per finire nei titoli di apertura, chi li ferma: sono imbattibili, vanno dritti all’oro con una facilità infallibile.

Quale appuntamento più invitante, per il signore di tutti i cretini, del murale dedicato dall’artista di strada Laika a Paola Egonu. Già il titolo un invito a nozze: “Italianità”. Chiaramente, volutamente riferito al vannaccismo che fatica a considerare veramente italiana una persona scura. E difatti. Poche ore di vita, e il murale - bello, decisamente bello di suo, senza se e senza ma - diventa subito campo di gara per il nostro fuoriclasse, sempre ammesso che non si tratti di una squadra, perché effettivamente nel settore cretini siamo fortissimi sia nell’individuale che nel collettivo.

Il giorno dopo, Roma, l’Italia, il mondo assistono al prodigio: la Egonu messa lievemente al muro dall’arte appare ritoccata come la vorrebbero l’ignoranza, l’intolleranza, la stupidità dei trogloditi, tutta rosa.

Ed eccoci qui. Il cretino si gode in estasi il clamore della sua impresa, nascosto come un sorcio in qualche angolo remoto e oscuro della società che odia. E tutti quanti noi, puntuali come treni svizzeri, siamo in prima linea a pompare questo clamore. La politica, dopo aver commentato enfaticamente per due settimane medaglie che non capisce di sport che non conosce, improvvisamente gira l’interruttore e torna in modalità “moralismo accigliato”, diramando dichiarazioni da fine del mondo. E quanto agli altri, io per primo, tutti dedicano importanza cubitale al gesto studiato di un cretino. Ovviamente ci avvertiranno le sacerdotesse del tempio che questi sono segnali gravissimi, che l’errore più imperdonabile è sottovalutarli, che il razzismo vive e si alimenta proprio della nostra superficialità e della nostra indifferenza. Diciamoci però la verità: non è neppure giusto che un Paese come l’Italia, un popolo come quello italiano, si flagellino con sensi di colpa supplementari per l’incessante opera di certi sottosviluppati mentali. Sulle spiagge stanno godendosi la vacanza milioni e milioni di italiani che lasciano la spiaggia come l’hanno trovata, ma poi ogni giorno leggiamo i reportage sulla microminoranza vandala che dopo le notti demenziali lascia la spiaggia sporca.

Eppure, grazie al Cielo, resiste una strutturale differenza di numeri e di valori, senza scomodare ancora la cultura. All’Italia vera, agli italiani veri, va detto senza tremori che non bisogna farsi trascinare nel fango di certa sottocultura poveraccia, lasciandosi assimilare: sia ben chiaro che l’Italia vera quel murale originario lo apprezza e lo condivide, altro che idiotissimi ritocchi di rosa (poi ricorretti in nero a mano). Questo a prescindere da quanto possa risultare simpatica o antipatica la Egonu, non per questioni di colori.

Certo il campione olimpico dei cretini non può finire al muro, nel modo caro ai razzisti. Neppure se sarà scoperto. Ma altrettanto certamente non gli si può dare il premio supplementare di questo pollaio nazionale, dai toni e dagli accenti a dir poco sguaiati. Ci sono questioni molto più serie per cui sguainare tanto furore civile: ad esempio, decidendoci una buona volta su come vogliamo considerare i bambini figli di stranieri che nascono qui, crescono qui, studiano qui, lavorano qui, sposano qui. E magari, per combinazione, un giorno finiscono pure per vincere la medaglia d’oro in maglia azzurra, cantandoci sopra orgogliosi quell’inno di Mameli che tanti italiani bianchi non hanno mai voluto imparare.