Barbaro, l'intervista esclusiva: "Malagò? La Meloni ha gli elementi per decidere"

"In ripresa, ma acciaccato. Diverse società faticano e tante altre hanno chiuso".



Anche per effetto della riforma?

"La riforma fa fatica a essere digerita, è vero, anche se si sapeva che prima o poi il Paese avrebbe dovuto affrontare il tema del lavoro sportivo privo di previdenza: era una bomba sociale destinata a scoppiare".



Da rappresentante del governo e presidente di un ente di promozione, pensa davvero che ci sia una tendenza della politica a occuparsi troppo di sport? C’è chi la definisce invasione di campo.

"Ritengo che lo sport abbia gli anticorpi per rispondere. Per quello che riguarda la propria governance, ad esempio, si autodetermina con le elezioni. C’è un po’ di confusione con la sovrapposizione di vari organismi, ma non ho mai visto la politica decidere il presidente di una federazione".



Può però impedire per legge al presidente del Coni di ricandidarsi. Trentadue presidenti su quarantotto non sono d’accordo.

"Ho letto con interesse la vostra inchiesta. Credo che la presidente del Consiglio Meloni abbia tutti gli elementi per fare delle opportune valutazioni in merito".

Come si conciliano invece aspetti economici e volontariato?



"Il professionismo produce il maggior gettito fiscale, l’equilibrio si trova affidandoci alle logiche mutualistiche che reggono lo sport italiano. Va bene assegnare un peso specifico maggiore a chi produce di più, come stabilisce l’emendamento Mulé, purché tutte le componenti possano però avere il giusto ristoro".



Il record di quarti posti a Parigi che segnale è?

"Di vitalità. Però non significa che l’Italia abbia raggiunto vette di eccellenza nella cultura sportiva. Siamo tra i popoli più sedentari d’Europa e non dobbiamo farci illudere dal paradosso delle medaglie. Abbiamo un’ottima organizzazione sportiva, ma tutto ciò dovrebbe essere trasferito nel benessere dei cittadini. È l’obiettivo che ognuno di noi deve porsi dopo l’inserimento dello sport in Costituzione, altrimenti restano solo parole vuote".