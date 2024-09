Enel illuminerà Milano Cortina 2026

MILANO – La Fondazione Milano Cortina 2026 ed Enel hanno siglato un accordo di partnership in vista dei prossimi Giochi Invernali che si terranno in Italia nel 2026. L’azienda italiana sarà Electricity Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e supporterà l’organizzazione della manifestazione sportiva con soluzioni per la fornitura di energia elettrica ad alcuni dei siti nei quali si svolgeranno le gare.

La collaborazione con Enel segna un passaggio importante nel percorso di avvicinamento ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026: un accordo che ha l’obiettivo di realizzare dei Giochi di successo attraverso la piena integrazione dei valori dello sport e della sostenibilità, facendo leva sulle risorse di energia elettrica derivanti esclusivamente da fonti rinnovabili. A poco più di 500 giorni dalla Cerimonia di apertura dell’evento la firma della partnership con Enel diventa una chiave di volta nella strada che porta ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Un’edizione che si fa promotrice di un modello inedito, dove le atlete e gli atleti provenienti da tutto il mondo competeranno per la prima volta in un territorio di 22.000 km2 in cui i contesti montani e urbani si fondono dando risalto all’unicità del nostro Paese. Un’opportunità non solo per il mondo dello sport ma per l’intero tessuto imprenditoriale italiano.

“Con l’ingresso di Enel come Premium Electricity Partner di Milano Cortina 2026 diamo il benvenuto a un’azienda leader che rappresenta un settore chiave per i prossimi Giochi Invernali: l’energia elettrica. La nuova collaborazione, costruita sulla condivisione dei valori dello sport, si rivela fondamentale per la realizzazione e la riuscita di un evento sportivo di queste dimensioni. Ci stiamo preparando a un avvenimento di massima importanza, il più grande evento sportivo organizzato in Italia nell’ultimo decennio e per gli anni a venire. Nel 2026 il mondo parteciperà con passione ai Giochi Invernali italiani e i nostri partner ne saranno protagonisti”, le parole del CEO di Milano Cortina 2026 Andrea Varnier.