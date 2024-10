Kate Middleton, William spiega perché non erano alle Olimpiadi di Parigi

Il Principe William ha svelato il motivo per cui non ha partecipato alle Olimpiadi a Parigi: tutto ha a che fare con la salute della moglie Kate Middleton. L'erede al trono ha deciso di rinunciare al viaggio in Francia per paura di contrarre il Covid e trasmetterlo così alla Principessa del Galles, malata di cancro e all'epoca ancora alle prese con la chemioterapia preventiva.